Comment les Wolves ont retourné les Clippers

Les Wolves ont manqué leur début de match face aux Clippers. Friables en défense et peu inspirés en attaque, les hommes de Chris Finch ont compté jusqu’à 18 points de retard dans le deuxième quart-temps et ils étaient encore à -14 au moment de rejoindre les vestiaires.

Cependant, le gros point faible des Clippers cette saison se situe dans le troisième quart-temps où les coéquipiers de James Harden ont trop souvent tendance à flancher. Un schéma qui s’est répété sur ce match.

Dès le retour des vestiaires, Jaden McDaniels passe seul un 9-0 qui permet aux Wolves de revenir à huit points. Julius Randle lui emboîte le pas pour ramener Minnesota à quatre longueurs avant les douze dernières minutes de la partie.

“Julius nous a vraiment lancés en étant agressif, ce qui nous a permis de bien faire circuler le ballon”, analyse Chris Finch après la rencontre. “Jaden a été très important et nous a aidés à changer de direction après la mi-temps.”

Lancés, les Wolves enchaînent dans le quatrième quart-temps et passent devant grâce à Jaylen Clark, auteur de huit points et surtout présent en défense comme l’a fait remarquer Jaden McDaniels : “Il assure mes arrières, j’assure les siens. Il apporte de l’énergie et il a une belle mentalité en défense. Vous ne pouvez pas demander un meilleur défenseur que Jaylen.”

Naz Reid décisif

Sauf que les Clippers tentent de rester à flot et égalisent alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer. Si Mike Conley et Bogdan Bogdanovic s’échangent les paniers, la solution vient de Naz Reid. Sur une belle possession offensive où le ballon a bien circulé, Jaden McDaniels rate un tir à mi-distance, mais l’intérieur prend le rebond offensif et la balle lui revient dans les mains quelques instants plus tard. Il se retrouve avec un tir ouvert dans le corner qu’il met pour offrir la victoire aux Wolves (109-106).

“Je ne sais pas comment Mike s’est retrouvé avec le ballon”, essaie de se souvenir Naz Reid. “Il l’a donné à Ant [Anthony Edwards] tandis que j’étais ouvert dans le corner. Donc j’ai juste pris mon temps. J’ai entendu mes coéquipiers sur le banc crier mon nom. C’est un moment amusant d’être dans cette situation devant votre banc.”

Grâce à Naz Reid, les Wolves enchaînent un cinquième succès de rang et s’installent un peu plus dans le top 6 de l’Ouest. Avec un bilan de 15 victoires pour huit défaites, les Wolves ont désormais deux victoires d’avance sur les Suns (13-10) classés septièmes. Une équipe de Phoenix que Minnesota affrontera dans la nuit de lundi à mardi à 1h30.