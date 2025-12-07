Le MVP de la nuit | Jalen Johnson continue de voir triple

La veille face aux Nuggets, Jalen Johnson avait signé un triple-double en seulement seize minutes, le deuxième plus rapide de l’histoire de la NBA après Nikola Jokic en 2018. En “back-to-back” contre les Wizards, l’ailier d’Atlanta a remis le couvert avec 30 points, 12 rebonds et 12 passes en 39 minutes de jeu. Notamment grâce à lui, les Hawks renouent avec la victoire après trois défaites consécutives.

“Hier, c’était cool, mais ce soir c’est plus important parce que nous avons remporté le match”, souligne Jalen Johnson. “C’est ce qui le rend meilleur, mais c’est le résultat d’un bel effort collectif et comme je l’ai déjà dit, c’est possible parce que mes coéquipiers rentrent leurs tirs et me rendent le jeu plus facile.”

Du jamais vu à Atlanta depuis 2004 !

Avant de commencer cette saison 2025-26, Jalen Johnson n’avait réussi que deux triple-double en carrière. Depuis le début de cette campagne, il en a déjà réalisé quatre et c’est le premier cette saison à en réussir deux lors d’un back-to-back”. Il est aussi le premier joueur de l’histoire des Hawks depuis Bob Sura en 2004 à signer deux triple-double de suite.

“C’est le reflet d’un travail énorme accompli par un gars dont nous avons besoin pour créer beaucoup d’actions”, félicite Quin Snyder. “Les triple-double, en tant que statistiques, c’est très bien, mais il veut gagner et il peut encore apporter davantage. Il peut être encore plus efficace parce que nous avons besoin qu’il le soit.”

Depuis que Trae Young est blessé au genou, Jalen Johnson a pris les rênes de cette équipe d’Atlanta. En l’absence du meneur, il tourne à 24.1 points, 11.2 rebonds et 8.7 passes de moyenne et les Hawks pointent à un bilan 12 victoires pour 8 défaites contre deux victoires pour trois défaites lorsqu’’Ice Trae” est sur le parquet.

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5:27 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14:53 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33:44 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35:40 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 20 34:51 53.9 41.3 78.9 1.3 8.8 10.0 7.3 2.1 1.6 3.3 0.4 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.