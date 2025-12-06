Un triple-double historique pour Jalen Johnson

Si Nikola Jokic fut indéniablement l’homme de la seconde période à Atlanta, celui qui a illuminé la première, c’est bien Jalen Johnson. L’ailier était partout, en terminant le premier acte avec un triple-double. Ses 11 points, 12 passes et 10 rebonds à la pause lui permettent même d’entrer dans l’histoire des Hawks.

En effet, jamais un joueur d’Atlanta n’avait compilé un triple-double en une mi-temps. « On s’est nourri de sa prestation. Il a la capacité d’avoir de l’impact à différents niveaux et sa ligne de statistiques le prouve », commente Quin Snyder.

Moins de 17 minutes pour le triple-double !

L’ailier n’a mis que 16 minutes et 44 secondes pour réussir sa performance et un seul joueur dans l’histoire a fait plus vite pour obtenir un triple-double : son bourreau du soir, Nikola Jokic, en 2018, en seulement 14 minutes et 33 secondes.

Avant la pause, les Hawks ont déroulé face à des Nuggets éteints, et Jalen Johnson a souvent été à l’origine des actions, au rebond, et à la conclusion, avec une passe ou un panier. C’est lui qui donnait le ton, le rythme et c’était presque trop facile.

« C’était agréable de voir l’équipe jouer comme ça. C’est notre identité. Ça jouait vite. Le triple-double n’est qu’une conséquence de ça », analyse-t-il, en étant peu bavard sur sa performance après la rencontre, surtout déçu par la courte défaite des Hawks.

Le leader d’Atlanta, en l’absence de Trae Young, terminera avec une ligne de statistiques très, très épaisse : 21 points, 18 rebonds et 16 passes. Et s’il égale son record aux rebonds, il signe la meilleure sortie à la passe de sa carrière, le tout avec seulement trois ballons perdus.

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5:27 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14:53 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33:44 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35:40 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 20 34:51 53.9 41.3 78.9 1.3 8.8 10.0 7.3 2.1 1.6 3.3 0.4 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.