Jaylon Tyson, la révélation des Cavaliers

Puncheur sur le terrain, Jaylon Tyson rend un bel hommage à son patronyme et cette nuit, il a mis KO les Spurs dans le 3e quart-temps en plantant 16 de ses 24 points. Le tout à 11 sur 15 aux tirs, tout en ajoutant 6 rebonds, 2 passes et 2 contres. Titulaire, il a reçu les félicitations de son partenaire de back-court.

« Ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il est passé d’un statut de scoreur à la fac à celui de quelqu’un qui veut devenir un Josh Hart ou un Bruce Brown, ce qui est l’exact opposé d’un scoreur », explique Donovan Mitchell à propos de Tyson. « Faire toutes ces petites choses-là, ça en dit long sur toi en tant que personne, mais aussi en tant que joueur. »

Drafté au premier tour en 2024, Tyson n’avait pas eu beaucoup d’opportunités la saison passée, barré par un Max Strus et Mitchell à son poste.

« Je dirais sa dureté, son leadership, et la façon dont il joue sans ballon », explique Tyson lorsqu’on l’interroge sur ce qu’il a appris de Strus la saison passée. « Max n’a pas beaucoup la balle, surtout dans ce cinq majeur avec Darius (Garland), Don et Evan qui en ont besoin. Mais j’ai retenu sa manière de se déplacer sans ballon, et la manière avec laquelle il a une grande influence sur la victoire. »

Une grande gueule dans le vestiaire

A l’instar d’un Jordan Walsh aux Celtics, Tyson s’est frayer un chemin sur le terrain grâce à son énergie et son goût du sale boulot, mais désormais il peut passer à l’étape supérieure, et avoir un impact par ses points.

« Je commence à manquer de compliments, parce qu’il le fait chaque soir », souligne Mitchell. « Chaque match, il apporte quelque chose de positif, et c’est exactement ce dont nous avons besoin. »

Quant à Kenny Atkinson, il apprécie son caractère. Face à Portland, il n’a pas hésité à prendre la parole dans le vestiaire ! « Il est un peu fou mais les vétérans le respectent », rapporte le coach de Cleveland. « Il n’a aucun filtre, mais dans le bon sens du terme. Je sais que son frère joue au football américain, donc il a cette mentalité-là en lui, vous voyez, il est juste exubérant. Mais on l’encourage ça. On ne lui dit pas de faire attention à ce qu’il dit. On l’assume, et les vétérans respectent ça parce qu’il joue incroyablement dur. »