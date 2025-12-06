Shai Gilgeous-Alexander dans une autre dimension

Si l’incroyable série de LeBron James s’est arrêtée jeudi soir, celle de Shai Gilgeous-Alexander se poursuit. Cette nuit, le MVP 2025 a signé un 95e match de suite à 20 points et plus, et seul Wilt Chamberlain a fait mieux dans l’histoire. SGA est un métronome, d’une efficacité redoutable, et face aux Mavericks, il a inscrit 33 points en trois quart-temps à 10 sur 12 aux tirs et 11 sur 12 aux lancers-francs ! Sans jamais donner l’impression de forcer.

« Il a vécu beaucoup d’expériences », rappelle Mark Daigneault. « Je pense que la série de 23 matchs de playoffs [la saison dernière] a été instructive pour tout le monde, y compris pour lui. Et il canalise tout cela dans son travail, qui est d’une constance impitoyable et d’une grande précision. Il n’a fait que s’améliorer jusqu’ici. Donc, à ce stade, aussi grand joueur qu’il soit, ce n’est pas surprenant de le voir devenir encore meilleur. »

Finalement, comme le Thunder, SGA semble irrésistible cette saison alors même qu’il ne force rien. Sa régularité fait l’admiration de tous. « Il est d’une régularité exemplaire », confirme Jason Kidd . « Il a toujours travaillé son jeu et l’a laissé parler pour lui. Marquer autant de points dans autant de matchs, c’est exceptionnel. On vient de voir une série s’interrompre avec LeBron James. Les séries sont difficiles à maintenir. Mais les grands joueurs trouvent toujours la solution, et lui, il l’a trouvée. »

Une meilleure sélection de tirs, et davantage de création

Invité à répondre aux questions de Prime Video après la victoire face à Dallas, le champion NBA 2025 s’est expliqué sur cette capacité à être régulier sans forcer. “C’est le genre de choses que tu apprends au fil de ta carrière” répond-il à Blake Griffin. “Chaque soir, je suis en tête de liste des plans des adversaires, et les équipes essaient d’abord de m’empêcher d’exister. Donc si je suis trop agressif, ils sont prêts pour ça, et ça ne marche pas. Mais si j’arrive à impliquer mes gars, si Jalen ou Cason démarrent fort, alors ils doivent aussi se soucier d’eux… et moi je peux attaquer ensuite. Le match est long, je sais que j’aurai mes tirs, mes lectures, mes actions. Avec les années, je maîtrise mieux le jeu. Je connais mes zones, je sais quand elles vont arriver, et j’essaie juste d’en profiter.”

Et lorsqu’on lui demande ce qu’il a retenu de la saison passée, et qu’il essaie éventuellement de corriger, il confirme qu’il s’est donné des axes de progression. “Je pense que niveau création, j’aurais pu être meilleur l’an dernier. Au niveau de la sélection des tirs aussi” répond-il à Candace Parker. “Et puis, il y a l’idée de manipuler le jeu en attaque, d’avoir plus de contrôle sur ce que la défense fait face à moi, au lieu de simplement réagir à leur plan contre moi. Ce sont les points sur lesquels j’ai travaillé cet été et que j’essaie d’appliquer chaque soir. On a 82 matchs pour mettre en pratique ce qu’on bosse l’été, et jusqu’ici ça se passe bien.”