Un automne extrêmement pluvieux pour les Cavaliers

Depuis deux semaines, ça ne va pas fort à Cleveland, avec quatre revers en cinq matches. Le bilan des Cavaliers n’est pas fameux, avec un assez moyen 13-10, et la huitième place de la conférence Est n’est pas plus brillante. Alors qu’on se rapproche du tiers de la saison régulière, faut-il être inquiet ?

« Le mot inquiétude fait peur quand on l’utilise avec vous les gars », lance Donovan Mitchell aux journalistes. « Je ne veux pas l’utiliser. C’est contrariant mais il y a de la marge pour progresser. Je ne vais pas dire ici et maintenant que le ciel nous tombe sur la tête et qu’on est en pleine panique. On doit faire mieux, sur tous les plans. Je n’ai pas d’autre message que ça. »

Le souci, c’est que l’arrière a déjà parlé ainsi, a déjà voulu réveiller les Cavaliers, avant d’affronter les Pacers. Lui et ses coéquipiers avaient perdu trois matches de suite et il fallait réagir. Mission réussie, avant une rechute contre Portland.

« On ne peut pas perdre trois fois d’affilée, faire une prestation prometteuse contre Indiana et produire ensuite cela », se lamente l’ancien du Jazz. « Peu importe qui est présent dans le groupe, peu importe notre adversaire, on doit en vouloir. On l’a déjà fait et c’est ce qui est frustrant. On l’a fait, on l’a montré, donc il faut continuer de le faire, pour en faire une habitude. On n’est pas au niveau souhaité. On a le temps. On est en décembre. Mais, un moment ou un autre, il faudra le faire. »

L’hiver arrive et le temps joue encore pour les joueurs de Kenny Atkinson qui ont pris la mauvaise habitude de patiner au printemps, au pire des moments donc, à quelques semaines des playoffs.

« On a connu ça en mars ces deux dernières saisons et c’était bien plus inquiétant », rappelle Donovan Mitchell en pensant au bilan de 7-10 en mars 2024, puis aux quatre revers de suite en mars 2025. « Là, on a le temps de se corriger. C’est l’avantage de cette situation : on a du temps pour réparer les choses et on va le faire. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 21 34:20 50.6 38.2 83.7 0.9 4.1 5.0 5.5 2.5 1.4 3.4 0.3 30.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.