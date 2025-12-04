James Harden et Kawhi Leonard n’avaient pas vu venir la mise à l’écart de Chris Paul

La nouvelle a pris de court tout le microcosme NBA. Chris Paul, qui dispute sans doute la dernière saison de sa carrière, devait boucler la boucle avec les Clippers, la franchise où il a passé le plus de temps.

Mais ce qui ressemblait à une « happy end » vire pourtant au fiasco : le vétéran a été prié de rester chez lui, tenu à l’écart du groupe le temps que sa situation soit éclaircie. Pour ses coéquipiers de Los Angeles, vainqueurs à Atlanta après cinq défaites consécutives, l’annonce a fait l’effet d’une petite bombe.

Invité à réagir à cette mise à l’écart, James Harden n’a pas masqué son incompréhension. Il se dit « aussi confus et choqué » que les journalistes et la planète basket. « Ça m’a clairement surpris. Et ce n’est pas seulement à propos de Chris, nous devons faire face à beaucoup de choses. » Kawhi Leonard a lui aussi confirmé sa stupeur : « Ça a été un choc pour moi. J’imagine qu’ils ont eu une conversation et que les dirigeants ont pris une décision. »

Tyronn Lue ne voulait pas que les choses se passent ainsi

Relégué au bout du banc, Chris Paul n’avait qu’un impact sportif limité depuis son retour à Los Angeles l’été dernier.

Selon ESPN et Shams Charania, le tempérament de « CP3 » aurait fini par agacer les Clippers au point d’en faire un élément « perturbateur », alors que lui et son coach, Tyronn Lue, ne se parlaient même plus…

Ce dernier a pourtant tenu à défendre son meneur en conférence de presse, mercredi. « Je ne pense pas que son départ ait aidé notre équipe », a-t-il assuré avant la rencontre face aux Hawks. « Je ne crois pas que si nous en sommes à 5 victoires pour 16 défaites, ce soit à cause du niveau de jeu de Chris. Je pense simplement que ce n’était pas la bonne association par rapport à ce qu’il recherchait. Est-ce que je veux voir ‘CP’ partir comme ça ? Non. J’ai énormément de respect pour lui. C’est un de mes amis depuis des années, et vous ne voulez pas voir un grand joueur s’en aller de cette manière. »

« Il n’y a rien de positif là-dedans », a-t-il insisté, alors que la décision a engendré de vives réactions chez les fans. « Je n’aime pas ce qui se passe. Ça n’a simplement pas fonctionné comme nous l’espérions. Je n’aime pas ça pour Chris. Ce n’était tout simplement pas le bon ‘fit’ et nous l’avons compris. C’est une décision des dirigeants, ils ont fait ce choix, donc nous devons aller de l’avant. On verra ce que nous ferons ensuite. »

Un premier renfort à la mène

Tyronn Lue estime malgré tout que Chris Paul trouvera rapidement une nouvelle opportunité ailleurs, « parce que c’est un grand joueur ». James Harden abonde dans ce sens, tout en refusant de trop se projeter sur l’avenir de son futur ex-coéquipier : « Tout ça ne dépend pas de nous. Je dois me concentrer sur ce sur quoi j’ai la main, sur ce que je peux contrôler. J’imagine que les dirigeants ont senti que c’était la meilleure décision pour l’organisation. »

Les Clippers vont désormais tenter de trouver une porte de sortie à Chris Paul, via un échange ou en le coupant simplement, ce qui s’annonce toutefois complexe compte tenu de leur masse salariale et des contraintes du « first apron », qui les empêchent de signer librement un remplaçant.

À court terme, le vide laissé à la mène devrait être comblé par la signature de RayJ Dennis, aperçu en début de saison chez les Pacers. Le meneur devrait s’engager sur un « two-way contract », selon HoopsHype.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.