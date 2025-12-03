Les Sixers punis pour avoir fait jouer Joel Embiid sans l’annoncer

Le premier match de Joel Embiid depuis le 8 novembre aura couté cher aux Sixers. Le MVP 2023 a retrouvé les parquets dimanche contre les Hawks, alors qu’il était annoncé forfait avant la rencontre. Ce qui n’a pas échappé à la NBA, qui n’a pas voulu laisser passer ça.

La ligue a ainsi décidé de coller une amende de 100 000 dollars à la franchise de Philadelphie. Récemment, les Cavaliers avaient pris la même amende pour des mises au repos volontaires, alors que là, les Sixers sont sanctionnés pour avoir fait jouer Joel Embiid…

Dans son communiqué, la NBA précise qu’elle a tenu compte de l’historique de la franchise car, en effet, ce n’est pas la première que le pivot des Sixers est annoncé « out » avant un match mais le dispute néanmoins. On peut citer un précédent en avril 2024, avec une sanction similaire qui était tombée.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 7 24:17 45.5 29.0 81.4 1.4 3.9 5.3 3.1 2.1 0.9 2.6 1.4 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.