Joel Embiid : « Je ne me juge pas vraiment en fonction de mes tirs réussis »

Comment disputer une double prolongation quand trois titulaires ont une limite de minutes ? C’est la question qu’a dû se poser Nick Nurse, qui a dû jongler avec les minutes de Joel Embiid, Paul George et VJ Edgecombe.

Au final, c’est une défaite et avec ses 18 points à 6/14 au tir en 30 minutes, le pivot n’était clairement pas à 100% de ses moyens, mais il savoure déjà de pouvoir jouer, alors qu’il était éloigné des terrains depuis le 8 novembre.

« Je trouve que la première mi-temps était plutôt bonne », explique ainsi l’ancien MVP. « Quand cela fait presque un mois et que vous n’avez eu que deux séances d’entraînement sur le terrain, c’est forcément difficile. »

Néanmoins, Joel Embiid savoure déjà de pouvoir jouer, alors que ses genoux n’arrêtent pas de l’embêter.

« Je suis simplement heureux d’avoir eu la chance de jouer au basket, de progresser et d’aller de l’avant … Je ne me juge pas vraiment en fonction de mes tirs réussis. Ce soir, l’important, c’est la façon dont je me suis déplacé latéralement, dont j’ai sauté et tout le reste. Ce soir, j’ai fait un bon pas dans cette direction. »

Désormais, lui, les Sixers et les supporters attendent de voir comment ses deux genoux vont réagir à l’effort…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 6 23:20 46.0 32.1 82.9 1.5 4.0 5.5 3.3 2.2 0.8 2.7 1.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.