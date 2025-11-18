La NBA punit les Cavs pour les mises au repos de Donovan Mitchell et Evan Mobley

Alors que les blessures se multiplient en ce début de saison et que Steve Kerr explique que le calendrier concocté par la NBA en ce début de saison est le plus éprouvant qu’il ait jamais connu depuis son arrivée aux Warriors, la Grande Ligue poursuit pourtant sa chasse aux « load management » jugés abusifs.

Ainsi, elle vient d’infliger une amende de 100 000 dollars aux Cavaliers, pour les forfaits de Donovan Mitchell et Evan Mobley, le 12 novembre dernier à Miami !

Deux jours plus tôt, les Cavaliers avaient ainsi déjà affronté le Heat en Floride, dans un match conclu en prolongation, avant d’enchaîner avec la réception des Raptors le lendemain, en back-to-back.

Un enchaînement infernal qui n’a pas attendri la NBA. Pour la ligue, ces mises au repos enfreignent tout simplement sa nouvelle « politique de participation », censée garantir la présence des stars sur le plus grand nombre de matchs possible, notamment en saison régulière.