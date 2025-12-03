Le rebond du Jazz face à Houston s’est aussi joué en coulisses

Dimanche dernier, à domicile, le Jazz a pris une claque de presque 30 points contre les Rockets. Le lendemain, il fallait repartir au combat, dans la même salle et face au même adversaire, mais pas avec la même mentalité. Ainsi, les joueurs ont parlé de cette défaite lors de la séance vidéo du lundi matin.

Il fallait répondre, réagir et montrer un autre visage. Keyonte George le premier, qui avait terminé la rencontre sans aucun point, mais avec 8 ballons perdus…

« Pour moi, il s’agissait seulement de s’excuser auprès des fans. Ils ne méritaient que l’on joue aussi mal la veille. Et si je parle de ma performance, les fans ne méritaient pas ça », indique-t-il, après avoir inscrit 28 points dans la revanche. « Je dois apporter de l’énergie chaque soir et ce fut le cas. Quand on met de l’énergie, on voit ce que ça donne et quand on n’en met pas, on le voit aussi. »

Des discussions nécessaires

Le Jazz a mené de 21 points dans cette partie, avant de voir Houston revenir à trois points dans la dernière minute. Mais les joueurs de Will Hardy vont tenir et s’imposer.

« On en avait parlé avant le match : l’important ce n’est pas comment on commence le match, c’est comment on maintient notre concentration pendant 48 minutes », insiste le coach. « On va vivre des moments compliqués. Sur une majorité de la rencontre, on a joué un basket très cohérent des deux côtés du terrain. »

Cette discussion de lundi matin a donc été très bénéfique pour le groupe. « Si on ne communique pas, si on n’est pas honnête les uns envers les autres, rien ne sera fait », prévient, en grand sage qu’il est dans l’Utah, Kevin Love. « Il faut avoir ces conversations. Je l’ai dit aux joueurs, je suis vieux, j’ai 18 ans de carrière et j’ai été dans des équipes où on ne faisait pas ça. Il ne faut pas perdre cela de vue. »

Ce succès contre un cador de la conférence Ouest est sans doute le plus fort, le plus prestigieux de la saison d’Utah, et prouve que cette équipe a un certain potentiel. « Cela montre que ce groupe est capable de se concentrer, qu’il est capable de gérer les moments à forte émotion », conclut Will Hardy.