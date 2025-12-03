Tyrese Maxey consolide sa place dans l’histoire des Sixers

En inscrivant 20 points dans le seul troisième quart-temps, Tyrese Maxey a fait le travail pour écarter les Wizards et s’offrir du repos, en restant sur le banc dans le dernier acte. Dans la victoire de Philadelphie, le meneur de jeu a terminé avec 35 points en 29 minutes.

« Avec cette simple séquence, il a mis la main sur le match. Il a mis sa patte. Il était dans le rythme et il a pris les commandes », admire Paul George. « Il a pris quoi, 26 shoots ? Il devrait shooter encore plus. Personne ne peut l’empêcher de faire ce qu’il veut », poursuit son entraîneur Nick Nurse.

Seuls deux noms (déjà lancés au moment de ses 54 points) barrent la route de Tyrese Maxey dans l’histoire des Sixers. En effet, après 20 matches, le All-Star a inscrit 649 points. Qui a fait mieux dans cette franchise pour commencer une saison ? Allen Iverson en 2005/06, avec 681 points, puis Wilt Chamberlain, 661 en 1965/66.

« C’est incroyable, vu les noms évoqués. C’est dingue de voir son nom dans ces discussions », commente Nick Nurse. « Dès que je me dis qu’il ne peut pas continuer comme ça, il enchaîne six ou sept possessions et fait ce qu’il veut. Il peut prendre les shoots qu’il veut, trouver les positions qu’il souhaite. »

Avec ses 32.5 points de moyenne, le leader de Philadelphie est le troisième meilleur marqueur de la ligue, derrière Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander, et pourrait devenir le quatrième joueur des Sixers seulement, après Iverson, Chamberlain et son coéquipier Joel Embiid, à terminer une saison régulière au-dessus des 30 points de moyenne.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 19 40:41 46.8 38.4 87.7 0.3 4.5 4.8 7.6 2.4 1.5 2.8 0.8 32.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.