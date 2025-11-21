Le MVP de la nuit | Tyrese Maxey avec les plus grands

Alors que Paul George venait de le comparer à Allen Iverson et que certains le placent dans la course au MVP, Tyrese Maxey a carrément signé son meilleur match en carrière avec 54 points pour repousser les Bucks après prolongation. Nouveau patron de la franchise puisque Joel Embiid passe plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains, il ajoute 9 passes, et ça lui permet d’inscrire, à nouveau, son nom aux côtés de ceux d’Allen Iverson donc mais aussi Wilt Chamberlain.

« Je me sens privilégié » répond-il lorsqu’un journaliste l’informe qu’il est le 3e joueur de l’histoire des Sixers à compiler au moins 50 points et 9 passes. « À partir du moment où tu es dans une discussion avec Wilt, qui a mis 100 points… Tu ne peux pas te plaindre. »

Très incertain avant la rencontre à cause de sa cuisse, Tyrese Maxey a arraché la prolongation sur deux lancers-francs, puis il a assommé ses adversaires dans les cinq minutes supplémentaires. Avec 54 points, il s’offre donc un nouveau record personnel, et il talonne désormais Luka Doncic au classement des meilleurs marqueurs.

Le retour de Paul George le soulage

« L’année dernière, après décembre, j’avais commencé à vraiment bien jouer. Une fois revenu à mon poids normal, j’ai commencé à tout mieux comprendre » explique-t-il à propos de sa forme. « J’ai eu une bonne période. Puis je me suis blessé au doigt et ça a un peu tout fait dérailler. Mais j’essaie juste de m’améliorer chaque jour. Tout l’été, après avoir manqué les playoffs, j’ai eu beaucoup de temps pour récupérer et travailler. Je regarde beaucoup de vidéos maintenant, tous les jours. On est des étudiants du jeu, on étudie, on regarde beaucoup de joueurs, on essaie de progresser. »

Ce qui le soulage aussi, c’est de savoir que Paul George est de retour. Alors que les défenses se focalisent sur lui, en l’absence de Joel Embiid, il ressent déjà la différence avec le retour de l’ailier All-Star.

« J’ai un staff qui veut vraiment m’aider et des coéquipiers qui m’aident à rester agressif malgré tout ça » conclut-il en évoquant les prises à deux qu’il subit. « Paul m’a beaucoup aidé ce soir. Le fait qu’il marque comme ça dès le début de la rencontre m’enlève de la pression. Les défenses se concentrent sur lui, et ça me permet de revenir à mon jeu habituel. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 14 40:17 46.1 42.3 88.1 0.4 4.4 4.7 7.8 2.4 1.5 2.6 0.8 31.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.