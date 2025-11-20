Quand Paul George compare Tyrese Maxey à Allen Iverson

S’il n’a pas réussi à renverser les Raptors mercredi soir, Tyrese Maxey réalise tout de même un énorme début de saison. Pour s’en rendre compte, et avant de donner ses statistiques, il suffit de raconter une scène toute simple, plus tôt dans la semaine, contre les Clippers.

Paul George, qui venait de signer son retour à la compétition après huit mois d’absence, est alors sur le banc. Son coéquipier vient d’inscrire un panier primé et « PG » se tourne vers Kyle Lowry, pour lui dire que « Tyrese s’est vraiment amélioré ».

Les chiffres le montrent de manière éclatante : avec 31.9 points et 7.8 passes de moyenne, il est le 3e meilleur marqueur et 7e passeur de la NBA. Le tout en jouant 40 minutes, soit le temps de jeu le plus important de la ligue.

« Il est le cœur et l’âme de cette équipe »

« Il est unique. Il a déjà fait une saison phénoménale l’an dernier, mais elle s’est perdue dans nos mauvais résultats », regrette Paul George pour The Athletic. « Donc les gens n’ont alors pas fait attention à lui avant de commencer cette saison. Mais, quand on le voit prendre les commandes des matches et mettre des paniers importants, c’est spécial. On lui en demande tellement. On lui demande de jouer beaucoup et d’être bon. »

L’ancien ailier des Clippers pousse même les compliments jusqu’à aller vers une comparaison très flatteuse pour n’importe quel joueur de Philadelphie. « Il est le cœur et l’âme de cette équipe, comme Allen Iverson l’a été pour cette ville. C’est notre moteur. »

Entre les absences de Joel Embiid et un Paul George qui revient juste, les Sixers sont dépendants de Tyrese Maxey. « C’est évident qu’on a énormément besoin de lui », confirme Nick Nurse. « Ses minutes seront importantes et tourneront autour de 40. Il doit nous porter, c’est ce qu’on lui demande et il y parvient. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 14 40:17 46.1 42.3 88.1 0.4 4.4 4.7 7.8 2.4 1.5 2.6 0.8 31.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.