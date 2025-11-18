Un Paul George rouillé mais satisfait de son retour

Le dernier match de Paul George datait du 4 mars dernier. Cela faisait donc plus de huit mois qu'on n'avait pas vu l'ailier des Sixers sur un parquet. Il a signé son retour contre son ancienne équipe, les Clippers, avec une rentrée logiquement timide : 9 points et 7 rebonds en 21 minutes.

L'important n'est évidemment pas dans ses statistiques, ni dans sa maladresse (2/9 au shoot), mais bien dans ses sensations et dans le sentiment d'être arrivé à la fin d'un parcours du combattant.

« Je me sens bien. Cela fait du bien d'enfin rejouer au basket. Cela faisait huit mois, donc ce fut très long. Il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de contretemps. Mais je suis enfin là et je me sens bien. Je suis rouillé mais je me sens bien », indique ainsi l'ailier.

Un temps de jeu limité

Paul George n'a pas mis longtemps à entrer dans la partie, en marquant son premier shoot au bout d'une trentaine de secondes. « Cela fait du bien », sourit-il. « Il y avait tellement d'émotions à l'intérieur de moi. Aucune à l'extérieur, j'essayais de rester dans mon match, concentré. C'était très agréable de marquer ce premier tir. »

Désormais, « PG » va devoir monter en puissance et enchaîner les matches, sans rechute si possible, tout en acceptant d'avoir un temps de jeu limité pour l'instant.

« Il y a un équilibre à trouver entre laisser le jeu venir à soi et pousser un peu au niveau du cardio et de la condition physique, mais, avant même de s'en rendre compte, on est à cinq minutes et il faut sortir. Là, j'ai essayé de profiter le plus possible de ces cinq minutes par quart-temps », confie l'ancien des Pacers et du Thunder.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 ☆ IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 ☆ IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 ☆ IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 ☆ IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 ☆ OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 ☆ OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 ☆ LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 ☆ LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 ☆ LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 41 33 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.