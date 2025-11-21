Déguisé en Allen Iverson, Tyrese Maxey (54 points) assomme les Bucks en prolongation

Le match s’ouvre sur un festival de Paul George : 11 points d’affilée, comme à ses plus belles heures, pour propulser les Sixers en tête dès les premières minutes. Tyrese Maxey prend ensuite le relais et aligne les paniers, histoire de porter l’écart au-delà de la dizaine. Pendant ce temps-là, les Bucks sont à la peine en attaque, enchaînant les ballons perdus et se faisant sanctionner dans la foulée, même s’il y a un léger mieux en fin de quart-temps (33-20).

C’est alors que Milwaukee réussit à inverser la tendance, collectivement, avec l’activité de Bobby Portis et Gary Trent Jr, sans oublier le coup de boost de Ryan Rollins. Philadelphie se met à arroser de loin, avec uniquement Tyrese Maxey pour tenir la baraque, mais comme la défense ne suit pas dans l’agressivité, cela profite aux hommes de Doc Rivers, qui ne manquent que très peu de choses au shoot et font tout leur possible pour accélérer le rythme (57-55).

D’ailleurs, le rythme retombe quelque peu après la pause et chaque équipe se répond sans arrêt. D’un côté, Paul George et surtout Tyrese Maxey font au mieux pour remettre les Sixers devant, à coup de pénétrations. De l’autre, c’est Kyle Kuzma qui prend le jeu à son compte pour garder les Bucks en tête, en faisant l’étalage de sa panoplie offensive. Le suspense est ainsi total (81-77).

Ryan Rollins aura tout essayé

En pleine confiance, Tyrese Maxey est l’étincelle qui déstabilise une défense de Milwaukee incapable de le contenir, au scoring et à la création. Ses coéquipiers en profitent pour se gaver et c’est logiquement Philadelphie qui repasse devant. Pourtant, les locaux ne lâchent rien et, portés par le public, ils retrouvent de l’adresse à 3-points et Myles Turner finit par leur redonner l’avantage à 15 secondes de la fin. Avant que Maxey, encore et toujours lui, n’égalise aux lancers-francs pour filer en prolongation (106-106).

Tyrese Maxey, régulièrement pris à deux pour qu’il lâche le ballon, ce sont Justin Edwards et Quentin Grimes qui tentent de forcer la décision en prolongation, sauf que Ryan Rollins s’accroche pour maintenir l’espoir côté Bucks. Sans que cela ne dure car, aux lancers-francs, Grimes puis Maxey parachèvent le succès des Sixers, qu’il a fallu arracher en « back-to-back » (123-114).

Au final, Tyrese Maxey termine avec 54 points, 9 passes, 5 rebonds, 3 interceptions et 3 contres au compteur ! À ses côtés, Paul George signe un second match de reprise à 21 points en 25 minutes, n’étant limité que par son temps de jeu sur la fin. Dans les rangs adverses, Ryan Rollins lâche un gros « double-double » sans Giannis Antetokounmpo : 32 points, 14 passes et 6 rebonds.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyrese Maxey en état de grâce. Pour la quatrième fois de sa carrière, Tyrese Maxey a atteint la barre des 50 points et ce fut un véritable chef d’oeuvre de sa part à Milwaukee, malgré toute la fatigue accumulée en deux jours. Auteur de son nouveau record de points, celui que Paul George compare à Allen Iverson a donné la leçon à tous les défenseurs des Bucks, qui l’ont laissé prendre confiance dès le début du match et qui l’ont finalement bien regretté, ne lui envoyant deux ou trois défenseurs que sur la fin. Sans Joel Embiid, et même avec Paul George, on a clairement la sensation que les Sixers deviennent son équipe et, quand on voit son niveau de jeu actuel, ce n’est pas plus mal.

– Milwaukee tout juste à l’équilibre. À domicile et contre une équipe en « back-to-back », les Bucks disposaient d’une belle occasion de se relancer. Sauf qu’ils ont concédé leur troisième défaite d’affilée et, sans Giannis Antetokounmpo pour une bonne dizaine de jours, les voilà maintenant détenteurs d’un bilan de 8 victoires et 8 défaites. Plombés par leur défense en transition ou leurs trop nombreuses secondes chances accordées à VJ Edgecombe ou Dominick Barlow, les hommes de Doc Rivers ont aussi et surtout pris l’eau face à toute la classe du duo Paul George – Tyrese Maxey, auteur de plus de 60% des points des Sixers.