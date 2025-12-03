La facilité et l’ennui, les ennemis des Knicks

Après quatre victoires de suite, symbolisées par les excellentes performances de Josh Hart redevenu titulaire, les Knicks sont redescendus de leur nuage à Boston. Dans ce revers, ils sont tombés sur un excellent Jaylen Brown (42 points), alors même que Jalen Brunson vivait sa pire soirée de la saison. Le meneur de jeu n’a inscrit que 15 points à 6/21 au shoot.

« Je n’ai rendu aucun service à mon équipe. C’est malheureux. Durant cette rencontre, je n’ai pas du tout aidé », se lamente le All-Star.

Mais ce ne fut pas le seul problème des Knicks dans cette rencontre car, après tout, les joueurs de Mike Brown ont commencé la rencontre avec un 17-4 ! Après douze minutes, tout allait bien, mais les deux quart-temps suivants seront plus difficiles, remportés 73-44 par les Celtics. Comment analyser cela ? Grosse réaction de Boston ou baisse de tension de New York ?

« On ne peut pas se lasser de ce qui fonctionne, de ce qui permet de gagner des matches », indique Josh Hart. « J’ai l’impression qu’on s’est lassé et on a commencé à faire n’importe quoi, avec une mauvaise défense. On doit s’assurer que notre priorité absolue est la réussite de l’équipe. »

Dérouler offensivement peut donc se transformer en piège pour les Knicks, qui ont alors tendance à baisser la garde. Face à Boston, ils sont tombés dedans.

« C’est la nature humaine qui parle quand on a de grosses avances », poursuit Josh Hart.« Quand on mène de 15 ou 20 points, chacun veut marquer ses points, pas dans le mauvais sens du terme, mais c’est humain. On doit combattre ça. On doit s’assurer que, même à +15 ou +20, on continue de mettre du rythme, de jouer vite, de jouer notre jeu. C’est assez stupide de jouer un style de basket, de prendre de l’avance, puis de l’abandonner, alors que c’est grâce à ça qu’on a pris le contrôle. »