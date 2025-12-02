Norman Powell a réglé ses comptes avec les Clippers

Le 3 novembre, Norman Powell savourait des retrouvailles gagnantes à Los Angeles, avec la victoire de Miami face aux Clippers. Un mois plus tard, deuxième et dernier duel entre les deux équipes. Et si le premier avait été serré, là, le Heat a véritablement écrasé son adversaire.

Avec 30 points à 12/18 au shoot dont 6/10 à 3-pts, l’arrière a signé une belle prestation. C’est lui qui a mis la cerise sur le gâteau en deuxième quart-temps, pour conclure l’énorme 32-4 infligé aux Californiens.

Et alors que Miami occupe la troisième de la conférence Est, Los Angeles se retrouve en fin de conférence Ouest, avec les seuls Pelicans qui font pire actuellement. Les prestations des hommes de Tyronn Lue sont aussi faibles qu’inquiétantes, toujours insipides et marquées par l’absence totale de caractère d’un groupe pourtant prestigieux sur le papier. Comment Norman Powell voit-il la situation de son ancienne équipe ?

« Ils ont des choses à régler. Il y a des blessures aussi, donc c’est dur de se mettre dans le rythme, d’avoir une identité claire chaque soir. Je n’aurais pas imaginé qu’ils allaient être à 5 victoires pour 16 défaites, être dans la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. C’est à eux de gérer cette situation », commente-t-il après la rencontre, avec un petit sourire en coin.

Norman Powell n’a pas oublié que les dirigeants des Clippers ont fait le choix de s’en séparer l’été dernier, étant frileux à l’idée de le prolonger alors qu’il sortait d’une excellente saison, qui le rapprochait d’une participation au All-Star Game. Une certaine flexibilité financière a été préférée, ainsi que d’aller chercher Bradley Beal, qui n’a finalement joué que six matches cette saison avant de se blesser…

Ses deux victoires contre son ancienne formation et ses 30 points lundi soir sonnent comme une revanche pour le joueur. « Je n’ai plus à me soucier d’eux désormais », conclut-il, toujours avec le sourire, maintenant qu’il sait qu’il ne recroisera plus les Clippers cette saison.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 16 30:34 49.8 44.4 88.3 0.3 3.4 3.8 2.4 2.3 1.3 1.9 0.2 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.