Norman Powell savoure ses retrouvailles gagnantes face aux Clippers

Lors de ses trois premiers matchs sous les couleurs de Miami, Norman Powell avait réalisé une sortie à 28 points face aux Grizzlies et une autre à 29 unités face aux Knicks avant de se blesser à l’aine et de manquer les trois rencontres suivantes de son équipe. Mais il était bien en tenue pour défier les Clippers ce lundi.

« Quand j’affronte une blessure ou n’importe quel obstacle, j’essaie de voir les choses dans leur ensemble, de prendre les choses au jour le jour et de vivre dans l’instant présent » explique-t-il. « C’est ce que j’ai fait ici. Je voulais revenir un peu plus tôt, mais la franchise a préféré prendre son temps avec moi. »

Un retour qui a eu lieu lors des retrouvailles avec son ancienne équipe. Lors du premier temps-mort, l’arrière a ainsi eu droit à une vidéo hommage résumant ses trois saisons et demie passées sous le maillot des Clippers.

Une prestation réussie pour son retour à l’Intuit Dome

« J’avais beaucoup d’émotions à l’approche de ce match » avoue le numéro 24 de Miami. « Je me suis simplement dit de me laisser aller, de ne pas être timide et de rester concentré quoi qu’il arrive. Peu importe que je fasse un bon ou un mauvais début de match, il fallait juste que je reste calme et que je continue de jouer mon jeu pour que nous puissions nous imposer. »

Mais l'ex-Clipper a vite retrouvé ses marques dans son ancienne salle puisqu’il a été impliqué sur les sept premiers points du Heat et a été l’artisan majeur du 12-2 infligé aux Californiens lors des deux premières minutes de la partie. En fin de rencontre, il a également été décisif en interceptant une passe de James Harden à une minute du terme.

Norman Powell boucle la rencontre avec 21 points à 6/10 au tir, 2 rebonds et 2 passes. « Ça fait du bien de battre son ancienne équipe, je suis content » sourit-il. « Maintenant, on doit bien finir ce road trip. »

Il reste un dernier déplacement à Denver avant que Miami ne boucle ce « road trip » de quatre matchs à l’Ouest. Un voyage qui a donné lieu à deux défaites face aux Spurs et aux Lakers avant cette victoire face aux Clippers.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8 2025-26 MIA 3 31 47.7 50.0 91.3 1.0 6.3 7.3 3.0 3.0 2.0 2.0 0.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.