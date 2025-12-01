Comme Indiana, les Bulls ont besoin de leur Pascal Siakam

Le soufflé est retombé à Chicago. Les Bulls ont commencé la saison avec 6 victoires en 7 matches, portés par la fin réussie de l’exercice 2024/25, avec ses 14 victoires dans les 20 dernières rencontres. Depuis ? C’est très compliqué avec 3 succès pour 9 revers, une attaque à la peine et une défense faible.

Les joueurs de Billy Donovan auraient pu repartir de l’avant contre les Pacers, mais Pascal Siakam en a décidé autrement, avec son shoot de la victoire. Indiana et le Camerounais ont d’ailleurs une signification particulière dans l’Illinois, puisque la franchise de Chicago assume son envie de copier le style offensif des finalistes 2025. Mais pas que.

« Quand on voit Indiana jouer, la première chose qui saute aux yeux, c’est leur rythme. Ça court, ça court », analyse le coach des Bulls. « S’il y a une chose qu’on ne souligne pas assez quand on parle des Pacers, c’est que, oui, ils jouent vite et Tyrese Haliburton est un superbe meneur de jeu mais en défense, il y a beaucoup d’impact physique. Notre évolution passe par là. »

Où trouver une deuxième star ?

Les Bulls ont en effet encore beaucoup de progrès à faire en défense (23e cette saison) pour imiter les Pacers, qui possédaient la 13e défense de la ligue la saison passée. Autre point essentiel : avoir un Pascal Siakam.

« Si on regarde les équipes, les joueurs sont semblables », avance Josh Giddey. « Tyrese est un joueur incroyable, mais ils n’ont pas qu’une superstar. Ils ont de solides joueurs. Ils défendent collectivement et c’est dans ce domaine qu’on doit être meilleur. »

L’Australien pourrait être le Tyrese Haliburton de Chicago, mais qui peut prendre la suite du Camerounais, qui a permis aux Pacers de franchir un cap depuis son arrivée en février 2024 ? « Quand allons-nous aller chercher notre Siakam », se demande une source de la franchise, citée par ESPN.

Patrick Williams aurait eu le profil physique, mais ses manques d’agressivité et de progression le plombent. Matas Buzelis peut-être, qui est très talentueux mais encore jeune. C’est encore plus vrai pour Noa Essengue. Dès lors, une solution externe ? Nos confrères d’ESPN expliquent qu’au sein de la franchise, des discussions autour d’Anthony Davis ont existé.

Sur le papier, l’intérieur des Mavericks, champion NBA en 2020, serait parfait pour combiner avec Josh Giddey et améliorer la défense poreuse des Bulls. En plus, il est de Chicago. Mais les dirigeants ne veulent pas sacrifier de jeunes talents tant que l’équipe n’est pas plus proche des sommets. Encore plus, sans doute, pour un élément aussi fragile physiquement que l’ancien joueur des Lakers.