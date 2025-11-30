Pascal Siakam, un tir de la gagne digne d’un « max player »

Trois jours plus tôt, il avait pris un tir de la gagne sur la truffe de la part de Brandon Ingram, sur son ancien parquet à Toronto. Cette nuit, Pascal Siakam s’est retrouvé de l’autre « côté » en marquant à son tour un « game winner » face aux Bulls.

« Ça fait plaisir, je ne vais pas mentir. J’y ai pensé. J’ai passé quelques soirées comme ça, à repenser à ce tir, à ce que j’aurais pu mieux faire, comment j’aurais pu mieux le défendre, ce genre de choses. Donc tu ne veux vraiment pas te retrouver de l’autre côté. Alors ça fait du bien d’être du bon côté cette fois », ne cache pas l’intérieur des Pacers.

Il restait 7.5 secondes à jouer et les deux équipes étaient à égalité quand la remise en jeu a été effectuée. Servi en tête de raquette, Siakam a d’abord patienté quelques secondes pour faire défiler le chrono. Puis il est parti sur sa main droite face à Matas Buzelis, et s’est arrêté à 45° et, malgré l’arrivée de Tre Jones, a signé une mini feinte avant de s’élever. Un tir « incroyablement difficile qu’il a rendu relativement facile », résume Rick Carlisle.

« C’est pour ça que l’on a des joueurs ‘max’ à qui donner le ballon dans ce genre de situations, en sachant qu’ils peuvent non seulement se créer un tir, mais aussi réussir ces tirs difficiles. […] Il a légèrement modifié l’angle, ajusté la trajectoire de l’arc, et il l’a mise dedans. Et à 0,1 seconde, tu ne peux vraiment pas demander mieux que ça. », livre le coach, sur l’idée que les Bulls n’étaient plus en mesure de répondre.

Un tir travaillé avec son frère

Estimant avoir manqué « pas mal de tirs faciles » dans le match, Siakam, auteur de 24 points (11/23 aux tirs), 9 rebonds et 4 passes, se doutait que ses efforts allaient finir par payer. Sur l’action en question, il s’est dit qu’une prise à deux était susceptible de venir. Ce qui ne l’a pas empêché de se rendre dans l’une de ses zones de prédilection.

« Une feinte, et voilà le tir. Je l’ai probablement réussi des milliers de fois avec mon frère pendant l’été. On travaille cette feinte et on lâche le tir. À ce moment-là, il s’agit juste de faire confiance à ses instincts et à tout ce sur quoi on a travaillé. Et ça fait toujours plaisir de mettre ce dernier tir. C’était donc un bon moment », note le Camerounais qui en a perdu son bandeau tant ses coéquipiers ont célébré son geste.

« Je ne pense pas avoir eu beaucoup d’occasions comme celle-ci, de prendre le dernier tir, surtout depuis que je suis à Indiana. Alors ça faisait du bien d’avoir le dernier tir […]. J’ai pensé à passer à Ben (Mathurin) pendant une ou deux secondes, mais cette idée s’est vite évaporée ! », en rigole-t-il.

Décrit par son coéquipier Jay Huff comme l’un des joueurs les plus frustrés de l’équipe par le début de saison noir des Pacers, Siakam s’offre ainsi un petit moment de bonheur. « C’est tellement bien mérité. C’est vraiment le professionnel par excellence et il est toujours positif. Et quand on traverse des moments difficiles, que ce soit des passages à vide en attaque ou des erreurs en défense, il encourage beaucoup les jeunes. Et ça fait une énorme différence pour nous », termine son coach.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16:11 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 20:44 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 31:51 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35:10 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 35:49 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 37:55 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37:21 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 IND 41 31:47 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 TOR 39 34:43 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 IND 78 32:40 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2 2025-26 IND 18 34:23 47.7 34.8 67.6 1.5 5.6 7.1 4.4 3.1 1.3 2.4 0.5 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.