Les Blazers craquent encore en dernier quart-temps

Les Blazers sont toujours les seuls à avoir fait tomber le Thunder cette saison – le 5 novembre – et ils n’étaient pas totalement loin de faire coup double. Ils sont tombés dans le « money time », échouant à huit points du champion en titre.
« On savait qu’il fallait se battre et faire un effort collectif total », explique Kris Murray. « On l’a fait pendant 42 des 48 minutes de la rencontre. C’est un peu l’histoire de notre saison. »
Les six minutes en question, ce sont les six premières du dernier quart-temps, où le Thunder va passer un 17-6. Portland avait deux points d’avance après trois quart-temps et en quelques instants, tout s’écroule. Deni Avdija et ses coéquipiers vont trouver des ressources pour revenir à deux unités, à moins de trois minutes de la fin. Mais Shai Gilgeous-Alexander est trop fort et les Blazers s’inclinent.
Forcément, c’est frustrant, mais quand on sait que le Thunder écrase tout le monde depuis le début de saison, perdre ainsi, c’est « presque » une victoire…
« On est dans ces matches-là, on en a gagné quelques uns. On a forcé les champions en titre a bataillé »
« Je déteste parler de victoire morale, mais on s’est battu. Je suis fier de notre manière de se battre. On a eu une chance de remporter cette rencontre », souligne Tiago Splitter. « C’est une grande équipe, compliquée à jouer. On a tout essayé : jouer petit, jouer grand, faire de la défense de zone, des prises à deux. Mais, au fond, il faut mettre des shoots et ils ont été capables d’en mettre plus que nous. »
Comme le regrettait Kris Murray, ce n’est pas la première fois que Portland cède dans le dernier quart-temps. Dans les situations de « clutch time », c’est-à-dire cinq points d’écart ou moins dans les cinq dernières minutes, les hommes de Tiago Splitter affichent un bilan de 5 succès pour 7 défaites.
Les nombreuses blessures n’aident pas évidemment et les troupes de l’Oregon ne peuvent que s’imaginer et espérer évoluer avec leur groupe au complet, ce qui pourrait permettre d’inverser cette tendance.
« Il nous manque beaucoup de cadres et c’est notable », assure Deni Avdija, auteur d’un énorme triple-double (31 points, 19 rebonds, 10 passes). « Mais je suis tellement fier des gars, qui ont comblé les trous. On est dans ces matches-là, on en a gagné quelques uns. On a forcé les champions en titre a bataillé. C’est quelque chose. Il nous manque des joueurs importants et j’espère qu’ils pourront revenir vite. Néanmoins, je ne peux pas me plaindre et je peux dire que je suis fier »
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Deni Avdija
|19
|33:54
|47.8
|38.9
|80.3
|1.3
|5.2
|6.4
|5.5
|3.6
|0.5
|0.7
|3.3
|25.5
|Shaedon Sharpe
|15
|28:04
|44.1
|25.0
|80.0
|1.3
|3.7
|5.0
|2.1
|2.8
|1.3
|0.3
|2.1
|21.8
|Jerami Grant
|18
|28:43
|45.0
|39.6
|85.2
|1.1
|2.4
|3.5
|2.4
|2.0
|0.8
|0.4
|3.1
|19.2
|Jrue Holiday
|12
|33:25
|44.6
|36.5
|84.0
|1.3
|3.9
|5.3
|8.3
|2.9
|1.6
|0.3
|2.0
|16.7
|Toumani Camara
|19
|33:44
|40.3
|30.8
|70.8
|2.2
|3.1
|5.3
|2.7
|2.1
|1.1
|0.6
|3.2
|11.9
|Donovan Clingan
|19
|25:25
|49.3
|25.5
|81.1
|4.7
|5.3
|10.0
|1.7
|0.7
|0.7
|1.5
|2.6
|10.2
|Caleb Love
|11
|17:55
|31.7
|25.8
|70.0
|0.7
|2.5
|3.2
|2.3
|0.9
|0.4
|0.0
|1.3
|7.9
|Blake Wesley
|6
|16:20
|41.2
|20.0
|60.0
|0.3
|2.0
|2.3
|3.2
|1.2
|1.7
|0.2
|2.3
|6.0
|Kris Murray
|18
|24:03
|44.0
|26.5
|68.8
|1.8
|2.1
|3.8
|1.1
|0.8
|1.1
|0.2
|1.8
|5.6
|Robert Williams Iii
|12
|13:40
|66.7
|16.7
|40.0
|1.8
|2.7
|4.5
|0.8
|0.3
|0.7
|1.3
|0.8
|5.3
|Matisse Thybulle
|4
|12:15
|60.0
|66.7
|100.0
|0.0
|1.0
|1.0
|0.8
|0.3
|2.5
|0.0
|1.8
|5.0
|Sidy Cissoko
|14
|16:47
|40.7
|27.6
|57.1
|0.6
|1.4
|2.0
|1.4
|0.9
|0.6
|0.0
|2.0
|4.3
|Duop Reath
|15
|7:16
|56.3
|51.9
|0
|0.1
|0.5
|0.7
|0.3
|0.1
|0.1
|0.1
|0.7
|3.3
|Yang Hansen
|10
|7:06
|31.3
|8.3
|87.5
|0.5
|1.1
|1.6
|0.7
|0.7
|0.0
|0.4
|0.7
|2.8
|Javonte Cooke
|3
|8:00
|30.0
|25.0
|0
|0.3
|0.0
|0.3
|1.0
|1.0
|0.3
|0.0
|0.3
|2.3
|Rayan Rupert
|12
|8:00
|36.4
|27.3
|50.0
|0.2
|1.8
|2.0
|0.3
|0.5
|0.5
|0.1
|1.0
|1.8