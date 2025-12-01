Les Blazers craquent encore en dernier quart-temps

Les Blazers sont toujours les seuls à avoir fait tomber le Thunder cette saison – le 5 novembre – et ils n’étaient pas totalement loin de faire coup double. Ils sont tombés dans le « money time », échouant à huit points du champion en titre.

« On savait qu’il fallait se battre et faire un effort collectif total », explique Kris Murray. « On l’a fait pendant 42 des 48 minutes de la rencontre. C’est un peu l’histoire de notre saison. »

Les six minutes en question, ce sont les six premières du dernier quart-temps, où le Thunder va passer un 17-6. Portland avait deux points d’avance après trois quart-temps et en quelques instants, tout s’écroule. Deni Avdija et ses coéquipiers vont trouver des ressources pour revenir à deux unités, à moins de trois minutes de la fin. Mais Shai Gilgeous-Alexander est trop fort et les Blazers s’inclinent.

Forcément, c’est frustrant, mais quand on sait que le Thunder écrase tout le monde depuis le début de saison, perdre ainsi, c’est « presque » une victoire…

« On est dans ces matches-là, on en a gagné quelques uns. On a forcé les champions en titre a bataillé »

« Je déteste parler de victoire morale, mais on s’est battu. Je suis fier de notre manière de se battre. On a eu une chance de remporter cette rencontre », souligne Tiago Splitter. « C’est une grande équipe, compliquée à jouer. On a tout essayé : jouer petit, jouer grand, faire de la défense de zone, des prises à deux. Mais, au fond, il faut mettre des shoots et ils ont été capables d’en mettre plus que nous. »

Comme le regrettait Kris Murray, ce n’est pas la première fois que Portland cède dans le dernier quart-temps. Dans les situations de « clutch time », c’est-à-dire cinq points d’écart ou moins dans les cinq dernières minutes, les hommes de Tiago Splitter affichent un bilan de 5 succès pour 7 défaites.

Les nombreuses blessures n’aident pas évidemment et les troupes de l’Oregon ne peuvent que s’imaginer et espérer évoluer avec leur groupe au complet, ce qui pourrait permettre d’inverser cette tendance.

« Il nous manque beaucoup de cadres et c’est notable », assure Deni Avdija, auteur d’un énorme triple-double (31 points, 19 rebonds, 10 passes). « Mais je suis tellement fier des gars, qui ont comblé les trous. On est dans ces matches-là, on en a gagné quelques uns. On a forcé les champions en titre a bataillé. C’est quelque chose. Il nous manque des joueurs importants et j’espère qu’ils pourront revenir vite. Néanmoins, je ne peux pas me plaindre et je peux dire que je suis fier »