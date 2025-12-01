Matchs
Les Blazers craquent encore en dernier quart-temps

NBA – Portland était dans le match face au Thunder, mais les dernières minutes ont été compliquées, comme (trop) souvent cette saison.

Les Blazers sont toujours les seuls à avoir fait tomber le Thunder cette saison – le 5 novembre – et ils n’étaient pas totalement loin de faire coup double. Ils sont tombés dans le « money time », échouant à huit points du champion en titre.

« On savait qu’il fallait se battre et faire un effort collectif total », explique Kris Murray. « On l’a fait pendant 42 des 48 minutes de la rencontre. C’est un peu l’histoire de notre saison. » 

Les six minutes en question, ce sont les six premières du dernier quart-temps, où le Thunder va passer un 17-6. Portland avait deux points d’avance après trois quart-temps et en quelques instants, tout s’écroule. Deni Avdija et ses coéquipiers vont trouver des ressources pour revenir à deux unités, à moins de trois minutes de la fin. Mais Shai Gilgeous-Alexander est trop fort et les Blazers s’inclinent.

Forcément, c’est frustrant, mais quand on sait que le Thunder écrase tout le monde depuis le début de saison, perdre ainsi, c’est « presque » une victoire…

« On est dans ces matches-là, on en a gagné quelques uns. On a forcé les champions en titre a bataillé »

« Je déteste parler de victoire morale, mais on s’est battu. Je suis fier de notre manière de se battre. On a eu une chance de remporter cette rencontre », souligne Tiago Splitter. « C’est une grande équipe, compliquée à jouer. On a tout essayé : jouer petit, jouer grand, faire de la défense de zone, des prises à deux. Mais, au fond, il faut mettre des shoots et ils ont été capables d’en mettre plus que nous. »

Comme le regrettait Kris Murray, ce n’est pas la première fois que Portland cède dans le dernier quart-temps. Dans les situations de « clutch time », c’est-à-dire cinq points d’écart ou moins dans les cinq dernières minutes, les hommes de Tiago Splitter affichent un bilan de 5 succès pour 7 défaites.

Les nombreuses blessures n’aident pas évidemment et les troupes de l’Oregon ne peuvent que s’imaginer et espérer évoluer avec leur groupe au complet, ce qui pourrait permettre d’inverser cette tendance.

« Il nous manque beaucoup de cadres et c’est notable », assure Deni Avdija, auteur d’un énorme triple-double (31 points, 19 rebonds, 10 passes). « Mais je suis tellement fier des gars, qui ont comblé les trous. On est dans ces matches-là, on en a gagné quelques uns. On a forcé les champions en titre a bataillé. C’est quelque chose. Il nous manque des joueurs importants et j’espère qu’ils pourront revenir vite. Néanmoins, je ne peux pas me plaindre et je peux dire que je suis fier »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Deni Avdija 19 33:54 47.8 38.9 80.3 1.3 5.2 6.4 5.5 3.6 0.5 0.7 3.3 25.5
Shaedon Sharpe 15 28:04 44.1 25.0 80.0 1.3 3.7 5.0 2.1 2.8 1.3 0.3 2.1 21.8
Jerami Grant 18 28:43 45.0 39.6 85.2 1.1 2.4 3.5 2.4 2.0 0.8 0.4 3.1 19.2
Jrue Holiday 12 33:25 44.6 36.5 84.0 1.3 3.9 5.3 8.3 2.9 1.6 0.3 2.0 16.7
Toumani Camara 19 33:44 40.3 30.8 70.8 2.2 3.1 5.3 2.7 2.1 1.1 0.6 3.2 11.9
Donovan Clingan 19 25:25 49.3 25.5 81.1 4.7 5.3 10.0 1.7 0.7 0.7 1.5 2.6 10.2
Caleb Love 11 17:55 31.7 25.8 70.0 0.7 2.5 3.2 2.3 0.9 0.4 0.0 1.3 7.9
Blake Wesley 6 16:20 41.2 20.0 60.0 0.3 2.0 2.3 3.2 1.2 1.7 0.2 2.3 6.0
Kris Murray 18 24:03 44.0 26.5 68.8 1.8 2.1 3.8 1.1 0.8 1.1 0.2 1.8 5.6
Robert Williams Iii 12 13:40 66.7 16.7 40.0 1.8 2.7 4.5 0.8 0.3 0.7 1.3 0.8 5.3
Matisse Thybulle 4 12:15 60.0 66.7 100.0 0.0 1.0 1.0 0.8 0.3 2.5 0.0 1.8 5.0
Sidy Cissoko 14 16:47 40.7 27.6 57.1 0.6 1.4 2.0 1.4 0.9 0.6 0.0 2.0 4.3
Duop Reath 15 7:16 56.3 51.9 0 0.1 0.5 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.7 3.3
Yang Hansen 10 7:06 31.3 8.3 87.5 0.5 1.1 1.6 0.7 0.7 0.0 0.4 0.7 2.8
Javonte Cooke 3 8:00 30.0 25.0 0 0.3 0.0 0.3 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 2.3
Rayan Rupert 12 8:00 36.4 27.3 50.0 0.2 1.8 2.0 0.3 0.5 0.5 0.1 1.0 1.8

Par Jonathan Demay
