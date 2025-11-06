En renversant le Thunder, les Blazers montrent leur « caractère »

Portland tient peut-être son match référence. Menés de 22 points dès le premier quart face à Oklahoma City (41-21), les Blazers ont signé une remontée spectaculaire pour s’imposer 121-118 au Moda Center.

« Avant, dans ces moments-là, on se serait retrouvés à -40 et ça aurait été un match avec un long garbage time », en sourit Deni Avdija. « Mais la mentalité qu’on a maintenant, l’agressivité, le caractère… ça montre qui on est. On a beaucoup de caractère dans cette équipe. »

Malgré les 11 tirs ratés consécutivement par Deni Avdija, les pertes de balle de Toumani Camara et l’adresse insolente du Thunder, les Blazers ont refusé de lâcher. « On n’était pas finis », résume Donovan Clingan. « On savait que c’était un match gagnable. Possession après possession, on a défendu pour faire ce qu'on devait faire. »

L’énergie du groupe a tout changé : Deni Avdija a retrouvé des solutions en provoquant des fautes, Jrue Holiday a déclenché une pluie de tirs primés, et Duop Reath a planté quatre banderilles lointaines sorties de nulle part. Et à la fin du troisième quart, Portland n’accusait plus que cinq points de retard (86-81).

C'est à un peu moins de sept minutes de la fin que Jrue Holiday donne finalement la première avance à son équipe (97-96) avant d’enchaîner un stop défensif et un 3-points (100-96). « Peu importe qui joue, on se donne à 100 % », explique le vétéran. « Avec notre énergie, personne n’aura de soirée facile face à nous. »

Le scalp des Nuggets et du Thunder

En patron dans le « money time », Deni Avdija redonne le ton : 11 points dans le dernier quart, dont un layup pour passer à +5 (109-104) et un 3-points clutch (115-109).

Et malgré les 35 points de Shai Gilgeous-Alexander, les Blazers ont tenu bon. Jrue Holiday assure sur la ligne à 6.5 secondes de la fin (121-118). SGA manque le tir de l’égalisation, Isaiah Joe obtient deux lancers et rate volontairement le second pour espérer un miracle. Mais le rebond finit dans les mains de Robert Williams III.

Le Moda Center peut exploser alors que les confettis tombent. « C’est un groupe résilient, qui ne lâche jamais » souligne Tiago Splitter. « Ce soir, ils l'ont encore prouvé. Je suis encore déçu par la défaite face aux Lakers parce qu'on prouve encore qu'on peut être compétitif. Donc je dois les faire jouer de cette façon chaque soir. »

Après le succès face à Denver, cette victoire face à Oklahoma City semble valider la reconstruction des Blazers, alors qu'avec cinq victoires en huit matchs, la troupe de Tiago Splitter pointe à la 6e place de l'Ouest.