Duncan Robinson n’a pas fait de cadeau au Heat

A l’instar de Kevon Looney aux Warriors, Duncan Robinson n’a laissé que de bons souvenirs à Miami, et cette nuit, joueurs, coaches et fans lui ont rendu un bel hommage. “C’est l’une des plus belles success stories de l’histoire du Heat. On est tous extrêmement heureux pour lui. C’est une histoire rare, et il a plus souvent entendu “non” que “oui”. Mais c’est ce qui l’a rendu plus fort” a partagé Erik Spoelstra. “C’est vrai que ça fait bizarre de le voir en bleu. Ça ne semble pas normal, mais c’est la vie en NBA.”

Auteur de 18 points, 5 rebonds, 5 passes, mais aussi 1 interception et 1 contre dans la difficile victoire des Pistons, Robinson a fait très mal à ses anciens coéquipiers, et c’est lui, en 1er quart-temps, qui lance un 13-0, et c’est encore lui, au milieu du 3e quart-temps, qui oblige Spoelstra à prendre un temps-mort après une contre-attaque terminée sur un Eurostep.

« C’était sympa… C’était une expérience cool, mais bizarre aussi », a confié le shooteur après la rencontre. « Autant j’aime ces gars-là, autant je voulais vraiment gagner celui-là. »

Pour Bam Adebayo, le Heat “l’a trop laissé tranquille en défense”. “Mais on le revoit bientôt, donc je pense qu’on saura rebondir” prévient le pivot All-Star, tandis que Spoelstra estime que sa formation n’est pas au niveau des coéquipiers de Robinson.

“Detroit nous a montré pourquoi ils sont numéro un à l’Est jusqu’ici. Nous sommes une équipe en progrès, mais ce soir ils ont été à un niveau supérieur pendant de longues séquences. Leur intensité, des deux côtés du terrain, nous a un peu sonnés. Parfois, il faut voir ce que c’est, le sentir, pour franchir un cap. Et ce soir, on a vu ce que ça donnait quand on n’était pas physiques ou agressifs en défense.”