L’hommage de la Dub Nation à Kevon Looney

En ce week-end de Thanksgiving, le Chase Center avait des allures de réunion de famille avec le retour de Kevon Looney. L’intérieur, qui a signé chez les Pelicans cet été, y jouait son premier match à Golden State depuis son départ.

Kevon Looney a passé les dix premières saisons de sa carrière NBA avec les Warriors, y gagnant trois titres et devenant l’un des chouchous du public. Comme souvent dans ce genre de circonstances, Golden State avait bien fait les choses. Chaque fan a reçu un pin’s à l’effigie de l’ancien Warrior, floqué de son surnom, “Loon”. Les messages des fans pour le pivot ont été montrés sur l’écran géant pendant l’échauffement, avant qu’une vidéo hommage ne soit jouée lors de la présentation des deux équipes.

Comme l’avait prédit Steve Kerr avant la victoire compliquée de Golden State, le Chase Center s’est levé d’un seul homme pour célébrer Kevon Looney. “Je sais exactement comment nos fans vont l’accueillir,” avait prédit l’entraîneur des Warriors. “Dix saisons avec nous, nos fans savent l’impact qu’il a eu sur le terrain et en dehors. C’était l’un des chouchous du public et j’ai hâte de le voir recevoir l’ovation qu’il mérite tant.”

Ses anciens coéquipiers étaient tout aussi ravis de le revoir. Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga et plusieurs membres du staff des Warriors sont venus le saluer chaleureusement avant le match. Sourire aux lèvres, Kevon Looney a profité de tous ces instants pendant toute la soirée.

“J’ai tellement de souvenirs ici. J’étais content de revoir tout le monde, de jouer de nouveau devant les fans des Warriors,” partageait-il. “Je continue à recevoir beaucoup de messages de soutien des fans de Golden State partout aux États-Unis et même dans le monde.”

Un mentor dans le vestiaire

Andre Iguodala, vu en grande discussion avec Looney à l’extérieur du vestiaire des Pelicans, avait également fait le déplacement pour assister au retour de son ancien poulain. C’est toute la transmission d’une génération de Warriors à une autre qui était visible cette nuit. Vétéran respecté par les Moody, Podziemski, Post et consorts, Looney était dans leur position à son arrivée à Golden State.

“Quand je suis arrivé dans la ligue, beaucoup de joueurs m’ont aidé et j’ai simplement essayé de perpétuer cette tradition,” disait-il avec humilité. “Vous ne savez pas vraiment si vous leur apportez quelque chose mais quand vous entendez leur témoignage aujourd’hui, c’est quelque chose qui me touche et qui me fait plaisir. J’espère qu’ils feront la même chose avec les nouveaux Warriors.”

L’influence de Kevon Looney à Golden State est indéniable. Si Stephen Curry et Draymond Green font les gros titres, Steve Kerr a souvent décrit Looney comme l’un des éléments les plus importants du groupe lors des dernières saisons. C’était le sage du vestiaire. “Sa présence, sa maturité, son professionnalisme, sa façon de donner le ton pour tout le monde, c’est un coéquipier remarquable,” poursuivait Kerr.

“Un mec en or”

Ron Adams, assistant de Steve Kerr qui a passé plus de 30 ans sur les bancs NBA, ne tarissait pas non plus d’éloges sur l’ancien pensionnaire de UCLA.

“Kevon est un mec en or. Vu de l’extérieur, je pense que c’est difficile de comprendre son impact mais lors de ses dernières saisons avec nous, c’était notre meilleur leader,” rappelait-il. “Il montre l’exemple, il ne parle pas forcément beaucoup mais il a influencé de nombreux joueurs de notre équipe. Il a joué blessé lors de plusieurs matchs importants pour nous et il a souvent été déterminant. C’est assez rare pour être mentionné. C’est un des joueurs que je respecte le plus dans toute ma carrière d’entraîneur en NBA.”

La carrière de Kevon Looney avec les Warriors a été jonchée de hauts et de bas. Entre titres, blessures, matchs à plus de 20 rebonds, il a tout connu à Golden State. Désormais à La Nouvelle-Orléans, où il a signé un contrat plus lucratif, Looney ne joue plus beaucoup depuis le licenciement de Willie Green.

Lors des huit derniers matchs, il a connu cinq “DNP”. James Borrego l’a tout de même fait entrer en jeu en première mi-temps et Looney a été égal à lui-même, prenant deux rebonds offensifs en cinq minutes de temps de jeu. Il continue toutefois à jouer le rôle de mentor pour le rookie Derik Queen et le pivot de deuxième année Yves Missi.

Looney fait toujours partie de la famille

S’il lui sera difficile de laisser la même trace à La Nouvelle-Orléans qu’il ne l’a fait à Golden State, Kevon Looney est satisfait d’avoir marqué de son empreinte l’histoire des Warriors.

“Je veux qu’on se rappelle de moi comme un joueur dur, un joueur prêt à en découdre chaque soir, un joueur qui ne s’est jamais plaint, peu importe ce qu’on lui demandait de faire,” explique-t-il.

C’est de cette façon qu’il a gagné le respect de Steve Kerr, de Stephen Curry, de Draymond Green et des autres cadres de Golden State, avant d’en devenir un lors du titre de 2022. Et même s’il n’a pas pu réaliser son rêve de terminer sa carrière en ne jouant que pour une seule équipe, il sait que les liens qu’il a tissés avec ses anciens partenaires et les fans vont bien au-delà du terrain.

“Il n’y a absolument aucune rancœur. Ces gars, ce sont comme des membres de ma famille.”

Propos recueillis à San Francisco.