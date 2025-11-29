De retour, Anthony Davis doit désormais enchaîner

Après un mois d’absence à cause d’une blessure au mollet gauche, Anthony Davis était enfin de retour, à Los Angeles, pour affronter les Lakers. C’était sa volonté, il l’avait dit, et le joueur a signé 12 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 contres en 28 minutes. Cela n’a pas été suffisant pour répondre à Austin Reavers, Luka Doncic et compagnie, qui ont arraché la victoire.

« Avoir un joueur de ce calibre de retour, c’est énorme, surtout face à nos difficultés offensives. Défensivement, c’est un des meilleurs de la ligue, excellent pour protéger le cercle et la raquette », décrit Max Christie. « Tant qu’il jouera, il nous aidera. »

Cette dernière phrase dit tout. C’est l’éternel problème avec l’intérieur des Mavericks. Aussi fragile que dominant, il n’a pas réussi à enchaîner plus de cinq matches de suite depuis qu’il est arrivé à Dallas. Et ce n’est pas pour tout de suite puisqu’il ne jouera pas ce samedi contre les Clippers, avant de reprendre lundi face à Dallas. Contre les Lakers, après un mois à l’infirmerie, il n’a disputé que 28 minutes.

L’épineuse question de la continuité

« C’est toujours compliqué quand on est limité au niveau des minutes. On veut jouer, surtout en dernier quart-temps. Même dans les trois premiers quart-temps, cinq minutes, ce sont de courtes séquences. Je suis habitué à jouer neuf minutes, voire tout le quart-temps. C’est clairement différent pour le rythme et le mental », confie le champion NBA 2020.

Patience donc avant de pouvoir lâcher les chevaux. Tout en croisant les doigts, encore une fois, pour que son corps le laisse tranquille. Les Mavericks, avec seulement 5 victoires en 20 matches, en ont terriblement besoin.

« On ne peut pas tout régler en 24 minutes. Mais, au fur et à mesure, on estime avoir une chance quand il est en tenue », juge Jason Kidd. « On parle d’un des meilleurs joueurs du monde. Il faudra que l’alchimie soit au rendez-vous pour que Davis se sente à nouveau à l’aise dans le groupe. Ça va prendre un peu de temps. »

Le coach des Mavericks ajoute que son All-Star est parfois sous-estimé parce qu’avec ses qualités, « tout peut sembler facile ». « Désormais, il s’agit pour lui de revenir et de montrer au monde qu’il peut jouer à haut niveau », annonce également le technicien. Pour plus que quelques matches surtout…

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 6 29:40 52.9 25.0 74.2 3.2 6.2 9.3 2.7 2.5 1.3 1.8 1.5 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.