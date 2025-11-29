Avec Jalen Williams, le Thunder décroche un très bon 19 sur 20

Face aux Suns, le Thunder a remporté cette nuit une 11e victoire de suite pour porter son bilan à 19 victoires en 20 matches ! Seules quatre équipes avaient débuté une saison avec un tel bilan, et les champions NBA 2025 ont validé ce superbe 19 sur 20 avec le retour de Jalen Williams.

L’ailier All-Star n’avait plus joué depuis le Game 7 des Finals, et il s’est fondu dans le collectif pour son grand retour avec 11 points et 8 passes. « L’objectif ce soir était de retrouver du rythme, mais c’est un ajustement, » a-t-il réagi. « Le Game 7, c’était quoi… il y a cinq mois ? Presque six. Il faut essayer de se réhabituer à la dimension physique, et c’était un peu différent. Pour l’essentiel, c’était juste le rythme — essayer de ne pas trop en faire, simplement retrouver les endroits où j’étais à l’aise il y a cinq mois. »

Jalen Williams n’a rien forcé, et on a vu que sa relation avec Chet Holmgren était intacte. « Il a joué comme il fallait » résume Mark Daigneault. « Il a vraiment été compétitif. Dans sa pression sur le porteur, c’était comme s’il avait joué la veille… C’était vraiment impressionnant pour un gars qui n’avait pas joué depuis le Game 7. On doit le réintégrer, et il y avait beaucoup de changements ce soir : sans Hartenstein, sans Ajay, puis on l’ajoute lui, K-Rich n’est qu’à son deuxième match… Mais ça nous donne quelque chose sur quoi travailler, et je suis très content de la façon dont on est restés concentrés ce soir. On ne s’est pas laissés frustrer ou déstabiliser. On a juste joué l’action suivante du mieux possible. Et je pense qu’il a contrôlé tout ce qu’il pouvait contrôler. C’est un bon début pour lui. »

Doublement opéré de la main, il réapprend à shooter et dribbler

Seul joueur de la NBA avec Evan Mobley à être sélectionné dans une All-NBA Team et une All-Defensive Team la saison passée, Jalen Williams est l’un des meilleurs « two-way player » de la ligue. Et c’est justement par la défense qu’il estime avoir retrouvé son rythme.

« La défense, c’est facile pour moi, surtout quand tu perds ta main droite pendant cinq mois, » a-t-il dit. « Je peux toujours jouer dur en défense et trouver des solutions à partir de là. Offensivement, oui, ça prendra du temps. J’ai eu deux opérations de la main et je suis encore en train de réapprendre mon tir et mon dribble. C’est un processus, mais défensivement, mes appuis vont bien, mon souffle est bon. Je peux toujours faire ça, et je peux trouver des façons de contribuer en attaque jusqu’à ce que je retrouve mon rythme. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.