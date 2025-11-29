Et maintenant, c’est Andre Drummond qui se blesse…

Quand de bonnes nouvelles arrivent à Philadelphie, elles sont souvent, hélas, accompagnées de mauvaises… Même si les blessés restaient nombreux ces derniers temps, face à Brooklyn, Nick Nurse pouvaient compter sur les présences de Paul George et Adem Bona. Mais dès le deuxième quart-temps, sur une bataille au rebond, Andre Drummond s’est blessé au genou droit.

Celui qui était en pleine renaissance, de nouveau titulaire et ambitieux au point de vouloir redevenir le meilleur rebondeur de la ligue, se retrouve à rejoindre les vestiaires entouré et soutenu de deux coéquipiers.

« C’est vraiment dur. C’était mon premier match de retour et il se blesse », constate Adem Bona. « C’est chiant. C’est tout ce que je peux dire. Vraiment, ça fait chier », commente Tyrese Maxey. « On ne peut que prier pour lui, en espérant qu’il revienne vite. »

Encore une entorse au genou pour un joueur de Philadelphie

En 10 minutes, Andre Drummond avait compilé 7 points et 4 rebonds contre les Nets. « C’est vraiment dur. Il était bon dans ce match. On avait deux joueurs qui revenaient donc ce serait pas mal d’avoir des retours et pas des absents de plus », espère Nick Nurse.

Les examens doivent encore le confirmer mais cette entorse du genou droit va sûrement couper l’élan de l’ancien glouton de Detroit, comme Paul George et Kelly Oubre Jr. avant lui cette saison, et comme d’autres de ses coéquipiers plombés par les pépins physiques.

« C’est dur. Il est excellent cette année, régulier et il nous aidait au rebond alors qu’on était en difficulté. C’est un sacré plus, avec ses paniers primés dans le coin aussi », ajoute l’ancien ailier des Clippers. « Je connais bien cette blessure, elle a aussi touché Oubre Jr. et maintenant Drummond. C’est dur d’en revenir et, si c’est la même sévérité que la mienne, c’est un défi. »

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 20:43 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32:20 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.2 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 30:31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 32:54 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 29:44 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 33:39 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 33:30 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.7 17.3 2019-20 CLE 8 28:08 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2019-20 DET 49 33:45 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2020-21 CLE 25 28:53 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 LAL 21 24:46 53.1 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.0 1.0 11.9 2021-22 BKN 24 22:18 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2021-22 PHI 49 18:24 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2022-23 CHI 67 12:40 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.7 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17:06 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 2024-25 PHI 40 18:47 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 2.4 1.0 1.4 0.5 7.3 2025-26 PHI 16 24:11 54.1 40.9 60.7 3.4 7.3 10.7 0.7 2.4 0.8 0.9 1.0 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.