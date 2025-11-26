Matchs
Les cadres blessés, Tyrese Maxey demande aux autres Sixers d’hausser leur niveau

Publié le 26/11/2025 à 11:47

NBA – Le leader des Sixers, dont la formation a coulé face à Orlando, regrette que certains de ses coéquipiers ne profitent pas des absences pour en montrer davantage.

tyrese maxey« Passez un bon Thanksgiving et soyez prêts à jouer. » Tel a été le message passé par Tyrese Maxey à ses coéquipiers à l’issue de la lourde défaite concédée à domicile face au Magic la nuit passée. Un revers de 41 points dont les Sixers n’ont pas grand-chose à retenir.

Au contact pendant un quart-temps, les locaux ont explosé dans les 12 minutes suivantes dans lesquelles ils ont encaissé… 51 points. « Franchement, au début du match, c’était plutôt bien. Le premier quart-temps, ça allait… C’est vraiment à la fin de ce quart-temps, dans les deux dernières minutes, qu’ils ont mis, je crois, un run de 8-2 ou un truc comme ça, ou 10-2. Et à partir de là, ça a dégringolé très vite », lâche Tyrese Maxey.

Sur ce match où le Magic a généré 38 passes décisives et pu s’appuyer sur huit joueurs à 10 points ou plus, il tente de se détacher : « Je pense qu’aujourd’hui, c’était l’un de ces matchs NBA où rien ne va dans ton sens et où tout leur réussit. Je crois qu’il y a eu un tir de (Jett) Howard… La balle a touché le dessus du panneau, elle a tourné et elle est finalement rentrée. C’est juste un de ces jours-là, mais ça arrive. »

Quatre titulaires absents

Ce dernier a bien terminé avec 20 points (7/15 aux tirs), il a reçu peu de soutien de la part de ses coéquipiers. À l’instar d’un Quentin Grimes, passé à côté de son sujet (8 points à 1/9 aux tirs). Il faut noter que le meneur s’est retrouvé bien seul dans le cinq, étant donné que les quatre autres titulaires (attendus) étaient absents. Joel Embiid, Paul George mais également VJ Edgecombe et Kelly Oubre Jr. étaient tous sur la touche.

« Évidemment, on espère aussi récupérer quelques gars. Mais il faut avoir cette mentalité du ‘next man up’ », réclame à ses coéquipiers aux petits temps de jeu le leader des Sixers, selon qui il s’agissait d’une occasion en or pour se montrer en attendant le retour des cadres.

« On prie pour que ces gars retrouvent la santé, et derrière, d’autres doivent prendre le relais. Je ne veux pas que ça paraisse négatif, mais quand tu es un joueur qui n’a pas beaucoup de minutes, tu dois te dire : ‘C’est mon moment’. Quand j’étais rookie et que certains étaient absents ou se blessaient, je savais que je devais apporter quelque chose pour aider l’équipe à gagner. Et la plupart du temps, à chaque fois que ça arrivait, je le faisais », se remémore le 21e choix de la Draft 2020, qui avait fini par récupérer une place de titulaire durant sa seconde saison.

« Donc maintenant, certains vont avoir des opportunités. Tu veux des opportunités. Et quand elles se présentent, tu dois aller sur le terrain et laisser ton empreinte sur le match », termine Tyrese Maxey.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 17 39:56 47.0 40.9 87.8 0.3 4.1 4.4 7.5 2.7 1.6 0.8 2.4 32.2
Joel Embiid 6 23:20 46.0 32.1 82.9 1.5 4.0 5.5 3.3 2.7 0.8 1.5 2.2 19.7
Kelly Oubre Jr. 12 34:50 49.7 34.3 78.9 1.2 3.9 5.1 1.3 1.5 1.1 0.8 2.7 16.8
Quentin Grimes 17 31:42 44.6 38.0 84.7 0.3 3.2 3.5 4.1 2.6 0.8 0.5 2.4 16.2
Vj Edgecombe 15 37:20 40.7 36.6 73.7 2.1 3.9 6.0 4.2 1.9 1.3 0.5 3.1 15.6
Paul George 3 22:00 38.7 31.3 68.8 0.3 4.3 4.7 3.7 2.0 1.0 1.0 0.7 13.3
Trendon Watford 14 20:26 53.4 38.9 80.0 1.1 3.6 4.7 3.6 1.5 0.4 0.2 2.7 8.9
Andre Drummond 16 24:11 54.1 40.9 60.7 3.4 7.3 10.7 0.7 0.9 0.8 1.0 2.4 8.3
Dominick Barlow 8 24:38 52.3 33.3 80.0 2.1 2.8 4.9 2.0 1.5 0.4 1.1 2.0 7.4
Justin Edwards 15 17:32 44.0 36.5 100.0 0.8 1.3 2.1 1.5 1.0 0.6 0.3 2.0 6.8
Jared Mccain 8 14:08 33.3 36.4 75.0 0.1 0.9 1.0 1.1 0.5 0.3 0.0 1.5 5.4
Eric Gordon 4 11:00 77.8 66.7 0 0.3 0.3 0.5 0.8 0.8 0.8 0.0 0.5 4.5
Jabari Walker 17 12:46 45.3 25.0 85.7 1.3 1.8 3.1 0.6 0.5 0.1 0.2 1.6 3.4
Kyle Lowry 1 3:00 100.0 100.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
Adem Bona 12 14:45 45.0 0.0 50.0 1.3 2.2 3.4 0.3 0.6 0.4 1.7 1.5 2.2
Johni Broome 4 6:00 28.6 0.0 0 1.3 1.0 2.3 0.8 0.5 0.5 0.0 0.3 2.0
Hunter Sallis 5 3:24 66.7 0 50.0 0.0 0.2 0.2 0.6 0.8 0.0 0.2 0.4 1.0

Par Samuel Hauraix
