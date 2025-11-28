Le Magic n’en doute pas : Paolo Banchero saura « se réintégrer parfaitement »

Le 12 novembre, Paolo Banchero se blessait à l’aine et, depuis, le Magic a remporté six de ses huit matchs, pour faire oublier son mauvais début de saison (quatre défaites en cinq matchs), en remontant dans le Top 8 à l’Est.

Proche d’un retour, le Rookie de l’année 2023 reviendra donc dans une équipe qui fonctionne bien. Va-t-il perturber l’ensemble du collectif, en progrès depuis deux semaines ? Notamment sur le plan offensif, où il n’est pas spécialement friand d’un style de jeu rapide, contrairement à son remplaçant dans le cinq, Tristan Da Silva.

« C’est celui qui parle le plus de la manière dont on défend et dont on se projette en contre-attaque » rassure toutefois son coach, Jamahl Mosley. « Ça lui permet d’obtenir des paniers plus faciles, donc je pense que si l’on continue de défendre de la bonne façon et de réussir des stops, on va pouvoir courir en contre-attaque et obtenir des paniers faciles pour tout le monde. »

De retour dès la semaine prochaine ?

All-Star en 2024, Paolo Banchero a pourtant tendance à frustrer certains observateurs, car il n’est pas le joueur le plus efficace au scoring. Considéré comme le leader d’Orlando, devant Franz Wagner, il risque d’abord de devoir se mettre en retrait offensivement, pour le bien du collectif floridien.

« C’est un super gars, une personne géniale et un basketteur très intelligent » détaille Jalen Suggs. « Il a toutes les qualités nécessaires pour faire ce qu’il veut sur le terrain. Il était présent pour chacun de nos déplacements, à chaque match et à chaque entraînement, donc tout ira bien. Il va revenir et se réintégrer parfaitement, car c’est notre frère. Peu importe comment on a joué quand il n’était pas là, on veut qu’il soit avec nous sur le terrain et on est meilleurs quand c’est le cas. »

Si Desmond Bane, plus à l’aise et en confiance depuis deux semaines, considère que le Magic n’est « pas du tout proche » d’avoir exploité tout son potentiel en attaque, Jalen Suggs estime qu’il est « possible de jouer de la même façon » une fois Paolo Banchero de retour.

Pour l’heure, l’ailier-fort de 23 ans manquera déjà le match de ce vendredi à Detroit, décisif en NBA Cup, et il pourrait revenir au cours de la semaine prochaine, à Orlando, contre Chicago, San Antonio ou Miami.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 12 32:45 46.1 25.0 76.6 0.9 7.8 8.7 4.1 2.4 0.8 2.7 0.9 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.