Les Spurs ont tout à gagner à Denver

En playoffs, notamment quand on évoque le Game 7, le slogan « Win or Go Home » est souvent utilisé par les médias américains, mais aussi par les joueurs. Les Spurs peuvent se l’approprier pour leur déplacement à Denver, ce vendredi. Car, une fois les calculs faits, on arrive à la conclusion que le vainqueur de cette rencontre ira en quart de finale de la NBA Cup, tandis que le perdant sera éliminé du tournoi.

Pour San Antonio, à l’instar de Phoenix, il y a la possibilité de joindre l’utile à l’agréable : jouer un match à enjeu déjà, se qualifier bien sûr, mais aussi battre une grosse équipe, un des candidats au titre.

« Tout peut aider ce groupe. On est tôt dans la saison et on grandit ensemble, on apprend ensemble », lance Mitch Johnson. « Que ce soit l’expérience, le fait de jouer un gros match, avec un gros public, une grosse atmosphère, apprendre à marquer et défendre dans un match important, ça aide, c’est clair », ajoute Devin Vassell.

Objectif Las Vegas

Avec deux victoires en trois matches dans ce groupe C, dont la dernière à Portland, De’Aaron Fox et ses coéquipiers ont bien négocié ces virages jusqu’à maintenant.

« Le match contre Houston était comme un match de playoffs. Les deux qu’on a joués face aux Warriors aussi. Si on peut avoir cette intensité dans n’importe quel match, ça aide », analyse le meneur de jeu.

Mais ce n’est pas seulement l’expérience pour la suite qui intéresse les Spurs. La NBA Cup est bien un objectif pour la franchise, en tout cas le Final Four, disputé à Las Vegas.

Denver est un premier obstacle, le quart de finale en sera un second, avant de possiblement rejoindre le Nevada le 13 décembre, pour la demi-finale. Trois jours plus tard, ce sera la finale.

« Chaque match est important mais la Cup, ce n’est pas pareil. On veut aller à Vegas », annonce Dylan Harper. « Les gars veulent aller à Vegas », insiste De’Aaron Fox. « Ils veulent jouer la finale. Je ne sais pas comment les autres vestiaires voient les choses mais, ici, ils savent ce qui est en jeu. On sent que c’est différent. »