Un sérieux « test » pour les Suns face au Thunder

C’est un match à enjeu à plus d’un titre. La nuit prochaine, les Suns se déplacent dans l’Oklahoma pour y affronter les champions en titre. L’occasion pour les joueurs de l’Arizona, en plus de se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup, de se jauger après leur début de saison surprise.

« Ce sera un super test pour nous. Ils sont en pleine forme. Ils jouent l’un des meilleurs basket NBA qu’on ait jamais connu. Je suis impatient de les affronter. Un autre match de la Cup. On a hâte », livre par exemple Devin Booker.

Sa formation affiche un bilan 3 victoires en 3 matchs dans ce contexte, le même que le Thunder dans le groupe A. Le vainqueur de cette partie se qualifiera ainsi pour le quart de finale de la compétition. « C’est un bon test pour nous. Ce sera une ambiance de playoffs. J’ai hâte de voir de quoi nos gars sont faits », affiche Dillon Brooks.

Une équipe invaincue à domicile

Avec son bilan impressionnant à 18 victoires pour une seule défaite, le Thunder se pose en grandissime favori de cette rencontre. D’autant que les joueurs d’OKC évoluent à domicile, où ils n’ont pas encore perdu cette saison (9v-0d) et qu’ils récupèrent Jalen Williams. Les Suns, eux, voyagent plus difficilement (4v-4d) et sont par ailleurs beaucoup moins à l’aise avec les formations à 50% de victoire ou plus (3v-4d) contre celles en-dessous (9v-3d).

Jordan Ott sera par ailleurs privé de deux éléments importants pour ce match, Grayson Allen et Ryan Dunn, blessés. « Chaque soir, quand on enfile nos chaussures, il faut aller sur le terrain et jouer aussi dur que possible. On a une équipe extrêmement compétitive et je sais qu’elle sera gonflée à bloc pour aller jouer à l’extérieur et voir exactement où nous en sommes », vise le coach dont la formation a récemment repoussé les Wolves et les Spurs.

« Je suis enthousiaste. C’est pour ça qu’on est là : affronter les meilleurs des meilleurs. Les champions en titre. On veut aller là-bas, rivaliser et jouer le style de basket que nous construisons ici. J’ai hâte d’aller au combat », formule Oso Ighodaro.

Un combat qui s’annonce sérieusement corsé pour les Suns. Avant de s’imposer de huit points face aux Kings mercredi, les champions en titre avaient enchaîné neuf victoires de rang avec un écart minimum de 13 unités.