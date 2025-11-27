NBA Cup : qui est encore en course pour les quarts de finale ?

La NBA Cup est un exercice d’équilibriste toujours délicat pour la Grande Ligue, qui insère un format différent au cœur de la saison régulière, et il n’est clairement pas facile de s’y retrouver…

Commençons par les certitudes : avec leurs quatre victoires dans le Groupe A de l’Est, les Raptors (4-0) sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale, et ils auront l’avantage de recevoir lors de cette rencontre. À l’Ouest, seuls les Lakers (3-0) sont officiellement qualifiés, même s’ils doivent encore jouer un match, car ils sont assurés de finir à la première place du Groupe B en ayant déjà battu les Grizzlies (2-1) mais également les Clippers (2-1).

Il reste donc six places à prendre. Et tout se jouera donc vendredi soir, après la petite pause de Thanksgiving, pour la dernière journée des phases de poules de la compétition.

À l’Est, les Raptors vont donc finir à la première place du Groupe A. Dans le Groupe B, tout dépendra du résultat de la rencontre entre le Magic (3-0) et les Pistons (2-1), qui ont l’avantage de recevoir. Le gagnant finira en effet à la première place, alors que Detroit sera éliminé en cas de défaite et qu’Orlando devra croiser les doigts en cas de revers, pour être le meilleur deuxième…

Enfin, dans le Groupe C, le Heat (3-1) va devoir attendre le résultat de la rencontre entre les Knicks (2-1) et les Bucks (2-1). À domicile, New York a la main et finira premier de son groupe, et donc qualifié en quarts de finale, en cas de victoire face à Milwaukee, car la troupe de Mike Brown a déjà battu Miami. En cas de victoire des joueurs de Doc Rivers, ces derniers finiront deuxièmes, puisqu’ils ont eux perdu face à Miami.

Orlando, le meilleur deuxième à l’Est ?

En plus des Raptors, ce sont donc les Pistons et les Knicks qui ont le plus de chances de finir à la première place de leurs groupes et donc de se hisser en quarts de finale. La quatrième place sera pour le meilleur deuxième des trois groupes. Et grâce à sa très grosse victoire face aux Sixers, Orlando (+61) possède un énorme avantage au « point average » en cas de défaite, par rapport à Miami (+49), Cleveland (+33) ou Milwaukee (+13).

À l’Ouest, la première place du Groupe A se jouera lors du match entre le Thunder (3-0) et les Suns (3-0), disputé à Oklahoma City. Les Lakers (3-0) sont eux déjà qualifiés dans le Groupe B alors que la première place du Groupe C ira aux Nuggets (2-1) ou aux Spurs (2-1), qui s’affrontent à Denver.

Le perdant de cette rencontre sera par contre éliminé car le meilleur deuxième de l’Ouest sera l’équipe ayant le meilleur « point average » entre le perdant de la rencontre entre le Thunder (+71) et les Suns (+35), et le gagnant du match entre les Grizzlies (+9) et les Clippers (-15). Oklahoma City et Phoenix ont donc un gros avantage.