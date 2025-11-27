Une défaite avec un goût de playoffs pour les Blazers

Le match contre les Spurs était très important pour les Blazers. Placés dans le groupe peut-être le plus relevé, avec San Antonio donc, mais aussi et surtout Denver, Houston et Golden State, les joueurs de l’Oregon avaient pourtant une balle de match. Car en cas de succès, c’était un billet pour le quart de finale.

Cela aurait été une sacrée performance pour une équipe encore fragile, qui a beaucoup à apprendre grâce au travail de l’ombre de Damian Lillard. Sauf que c’est raté, avec le succès des Texans et les 37 points de De’Aaron Fox, synonymes d’élimination. Mais l’expérience d’une rencontre avec un certain enjeu reste.

« C’était comme un avant-goût d’un match de playoffs », compare Deni Avdija. « Je n’ai pas cette expérience, beaucoup non plus, mais c’était un bon test pour nous. C’est décevant de perdre, mais c’était un revers avec des leçons. On sera dans cette position à l’avenir et c’est bien de vivre ça. On voulait gagner évidemment, mais c’est un excellent test pour les années à venir. »

La leçon à retenir, c’est qu’il faut limiter les erreurs dans des matches aussi importants. « Il y a eu beaucoup de choses qu’on a mal faites. On n’a pas bloqué au rebond au début, on a perdu des ballons bêtes, manqué des lancers-francs et des tirs ouverts. On a lâché trop vite en seconde période », énumère Toumani Camara.

Une préparation pour un éventuel « play-in »

« Ce n’est pas une défaite comme les autres. On n’est plus dans le tournoi mais pour beaucoup de jeunes, ils peuvent apprendre à gagner et à se battre dans ces moments, sur chaque possession », ajoute Tiago Splitter.

La saison régulière est encore longue avec des formations malades mais ambitieuses – les Mavericks, les Clippers – qui pourraient se réveiller mais, pour l’instant, les Blazers sont dans le wagon pour jouer le « play-in ». Pour rappel, la franchise est privée d’un printemps intéressant depuis 2021 et un premier tour de playoffs face aux Nuggets.

« On n’a pas d’expérience de playoffs mais je vois le potentiel de cette équipe. On est si jeune. Même si on perd, c’est très agréable de jouer avec ces gars-là », assure Deni Avdija. « On ne se fait pas exploser. On se bat. Tout le monde veut gagner. Voilà pourquoi l’équipe est spéciale. On perd mais on apprend, on grandit. »