Les belles paroles ne suffisent plus à Charlotte

Pour la quatrième fois de la saison, face aux Knicks, Charles Lee pouvait présenter son cinq majeur avec LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges et Ryan Kalkbrenner. Dès lors, le coach des Hornets avait des ambitions.

« J’adorerais qu’on donne le ton en défense. On sait que c’est important d’être physique face à cette équipe de New York. On sait à quel point ils sont bons offensivement donc je veux que les titulaires donnent le ton. »

En encaissant 37 points dans le premier quart-temps, les Hornets n’ont pas réussi à défendre comme l’espérait Charles Lee. Puis, entre la dernière minute du premier quart-temps et le début du deuxième, ils vont encaisser un 10-0, puis un 13-0 pour conclure la première période, avant de s’incliner. Les actes ne suivent clairement pas les paroles.

Parler, c’est bien, jouer dur, c’est mieux…

« On ne peut pas continuer d’en parler. On ne peut pas. On le dit toujours : les actions parlent plus fort que les mots. Et c’est le moment pour nous de se regarder dans la glace et de se demander comment faire mieux pour l’équipe, comment avoir de l’impact », réclame Collin Sexton, dont l’attitude, entre les mots et les choses, était justement louée avant le début de saison. « On doit le faire ensemble. On aura des bons et des mauvais jours, mais on doit se battre. »

Les Hornets restent sur sept défaites d’affilée, avec des chiffres catastrophiques en défense (124.2 points encaissés sur 100 possessions) durant cette période.

« Il faut penser aux mots qu’on se dit tous les jours et trouver un moyen de concrétiser ces mots par des actes. Parce qu’on parle des bonnes choses. On se prépare bien. Mais ça doit suivre sur le terrain, et pendant toute une rencontre », ajoute Charles Lee. « On doit changer les choses. Je ne suis pas satisfait de perdre. On doit faire quelque chose pour que ça change », insiste Miles Bridges.

La question naturelle qui vient à l’esprit quand ce constat est posé, c’est pourquoi le discours du coach ne se traduit pas sur les parquets ? « C’est une très bonne question », pointe Charles Lee, qui n’a visiblement pas la réponse. « Je dois faire mieux pour les préparer et les mettre en situation de faire cet effort. »