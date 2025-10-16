Collin Sexton, les mots et les choses

En allant chercher Collin Sexton pour être le remplaçant de LaMelo Ball, souvent blessé ces dernières années, les Hornets ont sans doute réalisé un joli coup. Charles Lee va même plus loin que le simple aspect technique et se réjouit de l'impact de l'ancien de Cleveland et Utah dans le vestiaire.

« Il n'a pas peur de communiquer », constate le coach de Charlotte. « Déjà, tout le monde voit à quel point il travaille dur au quotidien, donc il montre l'exemple. Quand il veut s'exprimer, parce qu'il est passionné et compétitif, il a gagné le respect des autres. Il peut donc se permettre d'être très franc, direct avec eux. Ils savent que c'est de l'amour, de l'esprit de compétition, donc sont très réceptifs. »

Visiblement, l'équipe avait besoin d'un personnage capable de dire les choses. « Tout le groupe apprend à communiquer de manière positive pour aider à continuer d'avancer dans la bonne direction. J'aime ce qu'il a déjà fait », poursuit Charles Lee, qui souligne aussi l'intensité apportée par sa recrue.

L'ancien joueur du Jazz, qui est avec ses sept saisons dans les jambes un des membres les plus expérimentés de l'effectif, s'est parfaitement glissé dans ce rôle de leader.

« Depuis que je suis là, je ne cherche pas à m'intégrer mais simplement à rester moi-même. C'est le plus important, continuer d'être moi-même et avancer avec confiance. La confiance apporte le leadership. Montrer l'exemple, je le fais depuis mon arrivée en NBA, et même au lycée et à l'université », décrit Collin Sexton. « C'est quelque chose dont l'équipe avait besoin. Et j'ai senti que je pouvais avoir un impact immédiat de cette façon, avec mon leadership. Quand les choses tournent mal, il faut quelqu'un pour rassembler tout le monde. C'est ce que je peux faire. »

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 32 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 33 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35 47.5 37.1 81.5 1.0 2.1 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 29 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTH 48 24 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTH 78 27 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 2024-25 UTH 63 28 48.0 40.6 86.5 1.0 1.8 2.7 4.2 2.3 0.7 2.5 0.1 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.