Anthony Black prend la lumière

Battre son record en carrière est toujours spécial. Que dire alors de battre son record en carrière en une seule mi-temps ? C’est ce qu’a réussi Anthony Black mardi. L’arrière du Magic a mis au supplice la défense des Sixers en première période, avec 27 points pour un total de 31 unités (à 12/17 au tir) au buzzer final, en 28 minutes de jeu. Une sacrée performance pour un joueur qui n’avait jamais dépassé les 23 points inscrits.

Rapidement entré en jeu dans le premier quart-temps, Anthony Black s’est mis en jambes avec une première tentative de dunk, finalement contestée par Andre Drummond. Mais le 6e choix de la Draft 2023 avait des cannes et l’a confirmé. Son deuxième quart-temps est un modèle du genre, avec une pression de tous les instants sur Philadelphie, tout d’abord sur le porteur de balle, puis dès qu’Orlando récupérait le ballon.

« Ce qui m’impressionne le plus, c’est son agressivité » a noté son coach Jamahl Mosley face aux médias. « Mais ce dont je suis le plus fier, c’est sa capacité à l’être des deux côtés du terrain. Avec Jalen (Suggs), il a défendu sur Tyrese Maxey toute la soirée, à le gêner, le presser tout terrain, puis il a été capable de faire ce qu’il a fait en attaque. C’est ce que nous lui avions demandé et ce dont nous avons besoin de lui match après match. »

Un deuxième quart d’exception

Anthony Black a alors pu faire parler sa vitesse et son explosivité en contre-attaque avec neuf points en transition, sept sur des balles perdues adverses. Lancé pleine balle, il a enchaîné avec une adresse extérieure qu’on ne lui connaît pas forcément (32 % à 3-points cette saison avant la rencontre, 4/6 mardi).

« J’ai pris quelques tirs où on aurait pu me regarder de travers pour avoir essayé d’être agressif, de prendre des risques, et de me faire confiance » a-t-il réagi après la rencontre. « Quand nous jouons de la bonne manière, avec des intentions, nous pouvons être bons en attaque et en défense. Nous avons pu donner le ton à l’extérieur contre une bonne équipe, c’est toujours une bonne chose. […] Nous sommes collectivement vraiment en confiance en ce moment. Nous sommes vraiment certains de ce que nous faisons, il n’y a pas de doute. Tout le monde va dans le même sens et nous jouons sur notre identité défensive. Le reste suit offensivement. »

À l’image de ce deuxième quart-temps dingue mardi, un 51-25 énorme, porté par les 20 points d’Anthony Black, dont 16 en quatre minutes pour signer le premier écart de la partie.

Il y a pourtant une forme de logique à voir Anthony Black briller de la sorte. Le joueur de 21 ans est sur une belle dynamique ces dix derniers jours et semble avoir franchi un cap après deux premières saisons dans un rôle plus réduit. Devenu véritable 6e homme du Magic, il vient d’enchaîner un sixième match au-dessus des dix points.

« Il est en confiance, il dégage de l’assurance » confirme Jamahl Mosley. « Vous avez vu son action en transition où il attaque le cercle et monte au dunk (son premier panier du match) ? Cette capacité à pénétrer, et attaquer le cercle, c’est important pour lui. Ensuite, il prend ses tirs en confiance. Mais je vais revenir à cela, sa capacité à défendre puis d’accélérer le rythme, c’est quelque chose de spécial et nous avons besoin de cela de sa part. »

17.8 points de moyenne depuis six matchs

Anthony Black, lui, semble avoir pris beaucoup de plaisir, n’hésitant pas à chambrer Andre Drummond en début de troisième quart-temps sur un panier avec la faute du pivot des Sixers. « Quand je suis dans mon match, que je m’amuse, que je parle, c’est là que je joue le mieux. Et je pense que c’est la même chose pour toute l’équipe. Cela hausse notre niveau, notre intensité. Nous avons fait du bon travail à jouer dur et intense. »

Cette belle série pourrait offrir une arme supplémentaire au Magic, revenu à hauteur de la sixième place de l’Est, malgré l’absence de Paolo Banchero. Les 17.8 points à 52.7 % d’Anthony Black lors de ces six derniers matchs n’y sont pas pour rien. « J’essaie toujours de comprendre quel est mon meilleur niveau » a-t-il expliqué dans un sourire. « J’ai le sentiment de pouvoir encore passer des paliers, ce n’est que ma troisième saison. Je pense pouvoir avoir un impact des deux côtés du parquet. Je crois en être capable. »

Après les 30 points de Jett Howard lors du match précédent contre Boston, Orlando voit son travail de scouting et de développement commencer à porter ses fruits.

a career night for AB ! 31 PTS*

12-17 FG

4-6 3P

+31 +/-

28 MIN off the bench *marks a career-high pic.twitter.com/B86Su8b8Pr — Orlando Magic (@OrlandoMagic) November 26, 2025

Anthony Black Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ORL 69 16:52 46.6 39.4 61.3 0.5 1.5 2.0 1.3 1.6 0.5 0.8 0.3 4.6 2024-25 ORL 78 24:12 42.3 31.8 76.1 0.7 2.3 2.9 3.1 2.1 1.1 1.8 0.6 9.4 2025-26 ORL 18 27:07 46.7 31.7 69.0 0.6 2.4 3.0 2.7 2.7 1.4 2.0 0.6 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.