+41 : le Magic étrille l’équipe B des Sixers

Le Magic et les Sixers ont poursuivi leurs dynamiques. Orlando a ainsi remporté une huitième victoire sur ses onze dernières sorties en s’imposant à Philadelphie dans les grandes largeurs (103-144). Les Sixers, toujours privés de Joel Embiid, Paul George, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr ou encore Adem Bona, tirent la langue et n’iront pas plus loin dans cette NBA Cup.

Les locaux auront tenu le temps d’un quart-temps. Le début de rencontre est compliqué au tir des deux côtés, mais se débloque avec les rotations rapides menées par Nick Nurse et Jamahl Mosley. Les entrées de Trendon Watford et de Jared McCain d’un côté, d’Anthony Black, Goga Bitadze puis Tyus Jones de l’autre, haussent le rythme de la partie. Les Sixers, qui avaient débuté par un 2/9 au tir, se reprennent avec un 9/10 ! Philadelphie prend jusqu’à sept points d’avance (33-26), mais le Magic réplique avec trois tirs à 3-points dans les 63 dernières secondes d’un premier quart-temps tout feu tout flamme.

La boucherie du deuxième quart-temps

Mais cela ne va pas durer pour les coéquipiers de Tyrese Maxey. La défense de zone des Sixers ne tient pas la cadence du Magic, qui ne s’arrête plus. Anthony Black est monstrueux en attaque, pour s’envoler au cercle comme pour dégainer à 3-points. L’arrière inscrit 16 points en quatre minutes et creuse à lui seul l’écart (43-57). Orlando fait parler sa défense puis joue à fond. Les visiteurs font couler Philadelphie et évoluent comme dans un rêve : 15 points en contre-attaque dans le seul deuxième quart-temps, un 20/27 au tir et un gargantuesque 51-25 sur la période. Black ponctue son quart-temps d’exception (20 points à 8/9, 27 unités à la pause) d’un alley-oop juste avant la sirène pour réduire au silence la Xfinity Mobile Arena (60-86).

Le retour des vestiaires ne change rien à la donne, malgré l’absence de Jalen Suggs, exclu en fin de première période après un début de bagarre. Les Sixers n’ont pas la moindre réponse, et ne font plus d’efforts en défense pour limiter les dégâts. Défenses individuelle, zone, repli… Rien ne fonctionne pour la franchise de Pennsylvanie. Alors, le Magic s’amuse. Tristan Da Silva, Franz Wagner, Desmond Bane…

Tout le monde participe au festival offensif, sous les huées du public, exaspéré par la rouste que ses joueurs reçoivent avec un nouveau 15-0 encaissé. +30 puis +40, le match est plié à un quart d’heure de la fin.

La fin de rencontre n’a d’autre intérêt que de constater l’activité de Noah Penda (10 points, 9 rebonds), l’apathie de tous les Sixers jusqu’au bout du banc (-46 d’écart maximal…) et les supporters de Philly réclamer – en vain – l’entrée de Kyle Lowry.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas une victoire, un carnage. 80 points dans la raquette, 36 sur balles perdues. Ou encore 82 points du banc, record NBA de la saison, et neuf joueurs au-dessus des dix points, du jamais-vu dans l’histoire du Magic. Orlando a puni les Sixers dans des proportions qu’on avait encore peu vues depuis le début de saison. Ce n’était évidemment pas une équipe de Philadelphie à son sommet tant l’infirmerie est pleine. Mais la prestation des Floridiens, eux aussi privés de Paolo Banchero, n’en est pas moins impressionnante.

– Le show Jalen Suggs. La première période a été agitée pour le meneur du Magic, à bien des égards. Il a été un des principaux fers de lance d’Orlando notamment en transition et il est devenu le premier joueur depuis Jeff Teague en 2020 à cumuler plus de 10 passes en moins de 17 minutes de jeu selon StatMuse. Suggs a notamment voulu recréer l’iconique alley-oop entre Dwyane Wade et LeBron James en servant Wendell Carter Jr puis en écartant les bras sans regarder la fin de l’action… Avant de percuter un arbitre dans sa course. Puis d’être exclu quelques instants plus tard pour avoir envenimé une altercation entre Carter Jr et Andre Drummond.

– Une possible finale Magic – Pistons, les Sixers éliminés. Orlando continue son début de NBA Cup parfait, avec un bilan de 3-0 et la tête du groupe B. Celle-ci se jouera contre les Pistons, qui pourraient compter le même bilan avant la dernière journée en cas de victoire la nuit prochaine contre les Celtics. Le Orlando – Detroit de vendredi soir est plein de promesses. Pour Philadelphie, battu trois fois en trois journées, le parcours n’ira pas plus loin que la phase de groupes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.