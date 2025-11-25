Mission accomplie pour Amen Thompson

Si c’est Dillon Brooks qui s’est le plus mis en valeur côté Suns, pour les Rockets, l’homme fort de la victoire de Houston à Phoenix, ce fut Amen Thompson. L’ailier a inscrit 28 points à 10/16 au shoot, avec un parfait 7/7 aux lancers-francs. Il a même rentré sa seule tentative à 3-pts, et ajouté 8 passes et 7 rebonds.

« Kevin Durant n’était pas là, et c’est l’un de nos meilleurs marqueurs, donc j’ai essayé de mettre un peu plus de rythme, de trouver mes shoots davantage », commente le frère d’Ausar, qui a ainsi réussi sa mission, en égalant son record de saison.

En jouant sur sa vitesse, sur ses appuis et avec parfois des finitions acrobatiques, pas faciles, Amen Thompson a brillé offensivement. Et même une grosse faute de Devin Booker – requalifiée en flagrante – en début de troisième quart-temps n’a pas réussi à l’empêcher de marquer.

« Thomson a été incroyable. Sa capacité à pénétrer dans la raquette à volonté est unique dans la ligue », admire le coach des Suns, Jordan Ott. « Franchement, personne ne peut rester face à lui », confirme son coéquipier Jabari Smith Jr.

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22:23 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32:15 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1 2025-26 HOU 14 36:26 47.5 21.9 76.4 2.4 3.9 6.4 5.0 2.4 1.6 2.2 0.4 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.