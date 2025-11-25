Dillon Brooks déjà impatient de recroiser les Rockets

Kevin Durant et Jalen Green absents, les retrouvailles entre les joueurs impliqués dans le transfert de l’intersaison entre Houston et Phoenix attendront. Dillon Brooks s’est ainsi retrouvé un peu seul, mais il adore ça. Ime Udoka savait, avant la rencontre, que son ancien joueur allait vouloir envoyer un message aux Rockets.

« On l’adore. Ce qu’il a fait pour notre franchise est inestimable », rappelait le coach texan. « Il sera motivé. Il aura la liberté de faire certaines choses puisque Jalen Green est absent. Il joue à un niveau élevé, marque et shoote. Il sera très agressif. »

Une fois le match passé, et perdu par les Suns, on peut dire qu’Ime Udoka avait bien anticipé les choses. Dillon Brooks a profité des espaces laissés, provoqués même, par un Devin Booker bien ciblé par la défense des Rockets, pour porter son équipe offensivement. Il s’est même permis d’inscrire 9 points de suite en deuxième quart-temps.

Rendez-vous le 5 décembre

Il termine avec 29 points à 11/22 au shoot. Et évidemment, a fait du Dillon Brooks en défense et avec son attitude, avec des coups, notamment en poussant de l’épaule Steven Adams, qui est tombé sur ce simple contact… Ce qui a dérangé l’ancien « vilain » de Memphis.

« Je n’ai jamais vu autant de flops récompensés chez une équipe adverse. J’avais l’impression d’être dans un match FIBA où on peut obtenir des coups de sifflet en floppant », se plaint le Canadien. « Ça a tué nos runs. On ne pouvait pas être physique, alors que les Rockets avaient le droit de l’être, pouvaient pousser, attraper. Dès qu’on a voulu le faire, les arbitres sifflaient immédiatement. »

La frustration de la défaite pousse sans doute le joueur à l’exagération. Les Suns ont pu imposer un défi physique, ce qui a rendu la vie bien difficile aux Rockets, qui ont néanmoins réussi à s’en sortir, ayant plus de talents offensifs pour s’ouvrir des portes.

« C’était une belle bataille », concède-t-il. « On les verra en décembre, je suis impatient », ajoute Dillon Brooks, qui pense déjà à prendre sa revanche à Houston, le 5 décembre.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 11 30:38 45.5 34.1 85.4 0.7 2.5 3.3 2.0 3.5 2.0 2.2 0.2 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.