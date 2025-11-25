Le coup de gueule de Steve Kerr fait du bien aux Warriors

Il reste un peu moins de quatre minutes dans le premier quart-temps entre les Warriors et le Jazz. Golden State a raté son démarrage : mené 0-11 après trois minutes, déjà huit 3-points manqués sur huit tentés. Les Californiens sont certes revenus au score, mais ils donnent toujours l’impression de ne pas être vraiment entrés dans leur match.

Kyle Filipowski en profite pour agresser le cercle, la défense des Warriors est en retard sur toutes les rotations et l’action se termine par un tir complètement ouvert pour Keyonte George, qui sanctionne sans trembler derrière l’arc. C’en est trop pour Steve Kerr : temps-mort immédiat, et gros coup de pression pour ses joueurs.

Pris isolément, ce genre de séquence pourrait passer pour une simple mauvaise possession défensive, comme on en voit à chaque match. Mais ce coup de gueule va servir d’électrochoc à un groupe bien trop passif.

« Mériter le droit de mettre ses tirs »

« C’était simplement à propos de notre entame », a réagi Steve Kerr après la rencontre. « Keyonte George et Lauri Markkanen étaient les deux joueurs que nous voulions freiner ce soir, et nous devions avoir une attention particulière sur eux. Après dix minutes, George était à 4/4 à 3-points, sur des tirs ouverts. Nous avons perdu notre concentration. Je voulais simplement leur rappeler, avec douceur, que nous devions être plus concentrés. »

Steve Kerr was very animated during the timeout ️ pic.twitter.com/D2HEPavSp3 — 95.7 The Game (@957thegame) November 25, 2025

Menés 17-19 au moment du temps-mort, puis 26-35 après 12 minutes, les Warriors vont ensuite se réveiller : 20 petits points seulement concédés dans le deuxième quart-temps, et un retour aux vestiaires avec douze longueurs d’avance. Le message est passé, et visiblement bien entendu par le vestiaire.

« On a raté plusieurs possessions défensives, on est mené 11-0 et Keyonte George met plusieurs tirs à 3-points seul… Je n’aurais pas été content non plus si j’avais été coach », a reconnu Buddy Hield. « Ce n’est pas l’exemple qu’on veut donner pour la suite de la saison. On veut créer de bonnes habitudes, et ça commence dès maintenant. »

Golden State va ensuite se détacher pour de bon dans le troisième quart-temps, avec jusqu’à 25 points d’avance. Un score final à la hauteur de ce qu’on attend d’une équipe ambitieuse face à un adversaire modeste comme Utah, mais dont le premier quart de saison régulière (10-9) n’a pas toujours été au niveau des ambitions affichées.

« Le message est toujours le même quand vous êtes au creux de la vague et que vous enchaînez les défaites : vous devez creuser votre chemin pour sortir du trou », résume Steve Kerr. « Ça veut dire se battre sur chaque possession, rester fidèle au plan de jeu. Je ne suis pas surpris par notre début de match, par le fait qu’on manque nos cinq ou six premiers tirs. Quand vous êtes dans une mauvaise passe, les shoots ont tendance à moins rentrer. Vous devez mériter le droit de mettre vos tirs et d’avoir un match comme celui que nous finissons par produire. Mais ça n’arrive que si vous mettez le bon état d’esprit, la bonne énergie, la bonne concentration. »

Un 21-0 avec l’équipe C

Pour relancer la machine, Steve Kerr n’a pas hésité à se passer de Stephen Curry et à miser sur ses joueurs de rotation : Pat Spencer, Quinten Post ou encore Will Richard. C’est avec ce cinq moins clinquant mais affamé que les Warriors vont assommer le Jazz en débutant le deuxième quart-temps par un énorme 21-0.

« Ce groupe a été le game changer », a d’ailleurs salué l’entraîneur. « Leur approche, la façon dont ils ont embarqué le public… C’était vraiment plaisant à voir. »

Portés par cette énergie, les Warriors profitent ensuite du retour sur le parquet de Curry, Hield et Moody : 2/12 cumulés au tir dans le premier quart, puis 27 points à eux trois dans le deuxième une fois la dynamique enclenchée.

Il faudra cela pour aborder le calendrier qui arrive : deux chocs attendent désormais la franchise de la Baie, mercredi soir contre les Rockets, puis dans une semaine face au Thunder.