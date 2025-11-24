Joueurs de la semaine | Un deuxième trophée pour Shai Gilgeous-Alexander

Difficile de passer à côté des performances de Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) et Donovan Mitchell (Cavaliers) en ce moment. Forcément, la NBA les a tous les deux élus Joueurs de la semaine pour conclure ce mois de novembre.

Si « SGA » termine invaincu sur quatre matchs avec Oklahoma City, « Spida » a quant à lui remporté trois de ses quatre sorties avec Cleveland.

Toujours aussi propre, facile, régulier et dominant, au point de ne quasi jamais jouer en quatrième quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander a cumulé 31 points, 6.5 passes, 4.3 rebonds et 2 interceptions la semaine dernière (en à peine 31 minutes). Passant plus particulièrement ses nerfs sur les Blazers, qui avaient infligé au Thunder sa première – et unique – défaite de la saison (en 18 matchs !).

En dehors de son match raté (et perdu) contre les Rockets, Donovan Mitchell a également brillé avec les Cavs, qui remontent au classement : 31.8 points, 6.3 rebonds, 5 passes et 1.3 interception de moyenne. Avec notamment deux pointes à 37 points contre les Bucks et les Clippers.

C’est déjà la deuxième fois de la saison que « SGA » est décoré (et la huitième fois de sa carrière), alors que « Spida » est de son côté récompensé pour la neuvième fois.