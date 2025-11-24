Pour LeBron James, une première semaine en guise de « camp d’entraînement »

Alors que le débat fait rage sur le rythme infernal du calendrier et les nombreuses blessures qui s’en suivent, les Lakers, eux ont eu le rare privilège de bénéficier de quelques jours de coupure. Tout du moins sur le papier, notamment pour LeBron James. Los Angeles n’a joué que mardi à domicile et hier dimanche chez le Jazz. L’occasion pour le quadragénaire de travailler sa montée en puissance.

À Salt Lake City, ce n’était pas encore du grand LeBron, sans grande surprise. En un peu plus de 34 minutes de jeu, cinq de plus que lors de sa première sortie de la saison, l’ailier All-Star a cumulé des statistiques plus qu’honorables avec 17 points, 8 passes décisives et 6 rebonds. Il a aussi mis du temps à se mettre en route, débutant le match par un 1/7 au tir (8/18 au final) et semblant un peu rouillé par séquences. Et paradoxalement, cette semaine « allégée » ne l’a pas franchement aidé en ce sens.

« J’ai hâte de retrouver une routine normale » a-t-il assuré aux médias après la rencontre, remportée in extremis par les Lakers. « C’était vraiment bizarre. Je n’étais déjà pas en rythme et ne pas jouer pendant quatre jours, cela vous sort encore plus de votre rythme. »

LeBron James a manqué plusieurs lay-up « faciles » pour ses standards et a manqué parfois de punch. On l’a même vu par moments à l’économie sur certains retours défensifs, en profitant pour inscrire la majorité de ses points en transition (10 points, plus gros total des Lakers sur ce match). « Il a fait de bonnes choses en contre-attaque et beaucoup de bonnes choses comme distributeur » l’a félicité JJ Redick en conférence de presse.

« La seule façon de revenir en forme, c’est de jouer »

LeBron James a plusieurs fois signalé à son banc vouloir se reposer un peu, « dans le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième quart » s’en est-il amusé. « Cela n’aide pas que mon deuxième match soit à Utah » a-t-il ajouté, alors que Salt Lake City culmine à environ 1 300 mètres d’altitude, à hauteur de la plus haute ville (Briançon) que l’on peut trouver en France. « L’altitude n’aide pas, vous savez, très clairement. »

Le meilleur marqueur de l’histoire a aussi payé ses derniers jours de travail, alors que les Lakers ont profité de ce trou dans leur planning. « On s’est entraîné plusieurs fois, on a fait quelques matchs d’entraînement, mais la seule façon de revenir en forme d’un point de vue basket, c’est de jouer des rencontres » a expliqué LeBron James. « Je suis en super forme physiquement mais pour ce qui est de mon souffle… À chaque match, cela ira de mieux en mieux. Ma condition sera meilleure. Cette semaine a été comme un training camp pour moi pour être honnête. Je n’avais pas eu la possibilité de m’entraîner du tout avec les gars durant le camp d’entraînement ou la présaison. Je travaille toujours pour être de retour. »

Cette montée en puissance va pouvoir se poursuivre dans les prochains jours avec une nouvelle semaine complète à Los Angeles. Les Lakers vont enchaîner quatre matchs à domicile et un calendrier abordable (Clippers, Mavericks, Pelicans, Suns), l’opportunité pour LeBron James de continuer sa remise en forme.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 1 30:00 57.1 66.7 25.0 1.0 2.0 3.0 12.0 0.0 1.0 1.0 0.0 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.