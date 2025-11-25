Matchs
La défense, une fierté pour les Hawks

NBA – Face aux Hornets, les Hawks ont fait le travail en défense, à l’image de cette action décisive de Nickeil Alexander-Walker dans les derniers instants.

nickeil alexander-walkerIl reste quinze secondes à jouer entre les Hawks et les Hornets quand Kon Knueppel reçoit la balle pour tenter d’égaliser, afin d’envoyer le match en prolongation. Lorsqu’il démarre sur sa main droite, Nickeil Alexander-Walker ne se laisse pas dépasser et tape le ballon au moment où le rookie des Hornets tendait d’aller au cercle. Une action décisive qui permet à Atlanta de s’imposer.

« J’ai juste lu le jeu », admet simplement Nickeil Alexander-Walker après la rencontre. « Je sais que j’ai commis quelques fautes en début de match, mais ici j’ai fait confiance à mon instinct. La plupart du temps, je réussis ce type d’action. C’était instinctif et j’ai simplement lu le jeu. »

« Nous avons des défenseurs d’élite dans cette équipe », complète Jalen Johnson. « Dyson Daniels et Nickeil Alexander-Walker sont la tête du serpent en défense. Nickeil a fait une grosse action en fin de match. C’est compliqué de marquer sur lui en isolation. C’était un stop important. »

Un effort collectif

Cette dernière action signe la fin d’un match accompli par la défense des Hawks et deux statistiques le prouvent.

Pour commencer, Atlanta a contraint Charlotte à commettre 15 pertes de balle, contre seulement sept pour les hommes de Quin Snyder. Mieux encore, les Hawks n’ont pas encaissé le moindre point sur contre-attaque.

« Nous sommes fiers de notre défense », avoue Dyson Daniels. « Faire des stops, ressortir et courir, c’est comme ça que nous voulons jouer. Quand nous sommes capables de faire ça, nous savons que tout va bien se passer en attaque. »

Une victoire qui passe donc par un effort collectif en défense, mais aussi par une bonne circulation du ballon en attaque. Tous les titulaires, à l’exception de Zaccharie Risacher (cinq points), ont atteint la barre des vingt points avec en tête Jalen Johnson et ses 28 unités, accompagnées de 11 passes décisives.

Au total, les Hawks ont réalisé 32 passes décisives alors que Trae Young était, une nouvelle fois, absent à cause de sa blessure au genou.

Après cette victoire, et avant de se déplacer ce soir à Washington, les Hawks se classent à la 13e place des meilleures défenses de la NBA avec seulement 112.7 points encaissés sur 100 possessions. La saison passée, ils étaient 18e avec 114.8 points encaissés sur 100 possessions.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Johnson 16 34:08 56.2 41.5 80.0 1.1 8.6 9.6 7.0 3.0 1.7 0.3 2.0 22.4
Nickeil Alexander-walker 16 31:49 46.5 35.9 83.8 0.8 2.4 3.2 3.6 2.2 0.9 0.9 2.1 19.3
Kristaps Porziņģis 11 26:49 47.5 33.3 86.2 1.5 4.2 5.7 3.5 1.0 0.5 1.7 3.2 18.4
Trae Young 5 27:48 37.1 19.2 82.1 0.0 2.0 2.0 7.8 2.0 0.8 0.2 1.8 17.8
Onyeka Okongwu 17 29:39 51.8 40.7 78.2 1.6 5.8 7.4 2.7 1.8 0.8 1.0 3.5 16.2
Zaccharie Risacher 15 24:08 44.2 29.2 61.9 0.7 1.9 2.6 1.7 0.7 1.0 0.6 1.8 11.3
Vít Krejčí 14 24:00 53.7 49.3 66.7 0.3 1.9 2.2 1.8 0.7 0.4 0.2 2.6 10.5
Dyson Daniels 18 33:00 48.8 17.4 64.0 2.1 4.2 6.2 5.7 2.2 2.3 0.4 2.6 9.9
Luke Kennard 15 22:08 48.3 44.2 93.3 0.6 1.4 2.0 2.1 1.1 1.0 0.1 1.3 8.1
Mouhamed Gueye 18 16:40 48.4 27.9 50.0 1.4 2.6 3.9 1.2 0.7 0.4 0.7 1.9 5.8
Keaton Wallace 16 15:41 44.9 44.2 37.5 0.1 1.6 1.6 2.7 0.9 0.9 0.2 1.6 5.3
Asa Newell 11 8:05 48.5 47.1 77.8 0.8 0.8 1.6 0.1 0.4 0.4 0.3 1.3 4.3
Caleb Houstan 7 5:26 45.5 50.0 100.0 0.4 0.1 0.6 0.3 0.4 0.1 0.1 0.7 2.4
Jacob Toppin 4 2:30 75.0 0 0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 1.5
N'faly Dante 4 3:45 25.0 0 100.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.8

Par Thibault Mairesse
