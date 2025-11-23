Après dix mois d’attente, Jaden Ivey retrouve des Pistons métamorphosés

Après quasiment 11 mois loin des terrains, deux opérations et un interminable tunnel de rééducation, Jaden Ivey a enfin retrouvé la saison régulière samedi soir. C’était au Fiserv Forum de Milwaukee, et l’arrière de Detroit, encore bouleversé, a apprécié à 200% un moment qu’il n’était plus certain de revivre si tôt.

« J’ai juste savouré le moment d’être de retour sur le terrain ce soir », confiait Ivey après la rencontre face aux Bucks.

« En y allant, j’essayais simplement de me remettre dans le bon état d’esprit parce que ça faisait tellement longtemps. Il m’a fallu un moment pour m’y habituer à nouveau. Reprendre l’échauffement, les routines… Mais j’avais tellement de gratitude d’être à nouveau là. »

Pour son premier match de saison régulière depuis le 1er janvier, Ivey a signé 10 points à 4/6 au tir, 2 passes et 1 interception en 15 minutes, contribuant largement au succès des Pistons sur le parquet des Bucks (129-116), leur 12e victoire consécutive, une série qui redéfinit les ambitions de la franchise.

Une émotion parfaitement compréhensible pour un joueur dont la saison 2023-24 s’était arrêtée net : fracture du péroné le soir du Nouvel An, puis tentative de retour avortée par une gêne au genou droit ayant nécessité une deuxième opération le 16 octobre.

Les Pistons ont changé de statut en dix mois

Pour Cade Cunningham, ce retour avait presque un parfum de retrouvailles familiales. « C’est comme le voir dans son état naturel », explique le leader des Pistons. « Avec le maillot, sur le terrain… C’est comme le revoir à la maison. Et il a été bon aujourd’hui. Je l’ai trouvé très à l’aise. On n’a même pas l’impression qu’il avait été absent. C’est le fruit de son travail et de tout ce qu’il a investi. On est tous vraiment heureux de le revoir là. »

Difficile de lui donner tort. Detroit est dans un état de grâce rare. Avec 12 victoires de suite, la franchise égale la troisième plus longue série de son histoire, juste derrière 1989-90 et 2003-04… deux saisons conclues par un titre.

« La dernière fois que j’ai joué, c’était tellement différent », avoue Ivey, qui est en fin de contrat. « J’ai l’impression qu’on a trouvé quelque chose en tant qu’équipe, une identité, une connexion entre nous. »