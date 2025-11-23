James Harden rend hommage à Chris Paul

L’histoire retiendra que c’est sous les couleurs des Hornets (de New Orleans) que tout a commencé en NBA pour Chris Paul, il y a un peu plus de 20 ans, et que c’est avant un match sur le parquet des Hornets (de Charlotte) que ce même Chris Paul a annoncé la fin de sa carrière à l’issue de cet exercice 2025-2026.

Elle retiendra aussi que ce jour là, James Harden a fait le show en scellant avec ses 55 points le nouveau record de franchise pour un Clipper. Après la rencontre, “The Beard” a pris le temps de revenir sur l’immense carrière de son coéquipier. Il l’a même davantage évoquée que son propre exploit !

Il faut dire que James Harden est bien placé pour en parler, lui qui a formé un duo de choc avec CP3 à Houston de 2017 à 2019, au point de titiller la dynastie des Warriors.

“Il a apporté énormément (à la NBA). Simplement pour avoir été le président du syndicat des joueurs et sur le terrains, pour avoir connu de très bonnes périodes pour différentes équipes en étant un meneur de jeu qui gagne. Il est deuxième meilleur passeur de l’histoire de la ligue. Il a tellement impacté le jeu et il a gagné dans chaque franchise où il est passé “, a-t-il rappelé. “J’ai eu la chance d’être son coéquipier, et c’est la deuxième fois en NBA. Il y a aussi eu les Jeux olympiques (en 2012). A Houston, on a eu une grande opportunité de faire quelque chose de singulier. On a échoué de peu, mais dans l’ensemble, il a eu une carrière incroyable. C’est un vrai leader, c’est notre frère, et un vrai meneur de jeu qui a clairement eu un impact positif sur le jeu”.

Son meilleur lieutenant à Houston

Malgré son départ houleux du Texas en 2019, James Harden ne retient que le positif, se rappelant à quel point Chris Paul l’a aidé à franchir un cap lorsqu’il était le franchise player” des Rockets, ce qui lui a notamment permis de décrocher son seul titre de MVP de la saison en 2018.

“Simplement par sa lecture de jeu, en communiquant, en s’assurant que chaque gars est au bon endroit et en faisant passer un cap à l’équipe en attaque”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé comment Chris Paul l’avait aidé. “Par sa façon de lire les défenses, la façon de se jouer de l’adversaire et en ayant une influence sur le jeu. A Houston, il m’a aidé en prenant une partie à sa charge, en allant se frotter dans la peinture, en créant pour les autres et aussi en étant agressif au tir. On a vraiment connu de bons moments et je suis vraiment fier de tout ce qu’il a accompli”.

Ce dernier exercice au sein des Clippers, qui affichaient une magnifique armada sur le papier, devait initialement conclure cette belle aventure entre deux des joueurs les plus marquants de leur génération qui ont pour point commun de n’avoir encore jamais gagné le titre. Le départ a été difficile mais la saison est longue, et en attendant son tour de prendre sa retraite, James Harden ne se fait pas vraiment de souci pour Chris Paul.

“Après 21 ans… A un moment, tu sais que la fin approche. Je pense qu’il a déjà entamé sa reconversion. Bien sûr, il joue et voyage encore avec nous et tout. Mais je pense que d’ici un an, il aura déjà bien digéré tout ça. Il est toujours au téléphone, organise des réunions, des trucs comme ça, Donc je prends des notes pour le moment où mon tour viendra”.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 10 13:42 27.3 27.3 100.0 0.5 1.3 1.8 3.3 1.5 1.0 1.1 0.0 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.