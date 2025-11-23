Encore une amende pour Dillon Brooks

Une semaine après avoir déjà reçu une amende de 25 000 dollars, pour un « geste obscène », Dillon Brooks repasse à la caisse. Cette fois-ci, c’est parce qu’il a « confronté » les arbitres, en plus de leur avoir tenu des « propos inappropriés ». Ce qui lui coûte 35 000 dollars d’amende.

On imagine que le joueur de Phoenix avait des choses à redire sur sa faute offensive, synonyme d’exclusion car, même si son équipe est parvenue à gagner contre Minnnesota, en renversant la situation dans la dernière minute vendredi soir, il avait dû regarder Collin Gillepsie et les Suns depuis le banc, à cause de sa sortie pour six fautes.

En carrière, Dillon Brooks a déjà perdu plus de 400 000 dollars rien qu’en amendes, pour une centaine d’infractions, et c’est déjà la sixième fois de la saison qu’il est sanctionné par la NBA. Heureusement qu’il touche 21.1 millions de dollars cette année et qu’il a déjà amassé plus de 100 millions de dollars depuis ses débuts dans la ligue.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 10 30:12 46.0 34.2 87.2 0.7 2.6 3.3 2.0 3.7 2.1 2.2 0.2 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.