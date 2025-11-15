Une amende de 25 000 dollars pour Dillon Brooks

L'exubérant Dillon Brooks va devoir passer à la caisse. La NBA lui a effectivement infligé une amende de 25 000 dollars, au lendemain de son match à 32 points contre les Pacers. Son meilleur de la saison, accessoirement.
À la fin du deuxième quart-temps, l'ailier de Phoenix s'est toutefois laissé aller, célébrant un panier en déséquilibre avec la faute par un « geste obscène ». En l'occurrence, un « Crotch Chop » inspiré du catch, qu'a l'habitude d'utiliser Joel Embiid…
À l'image de Dillon Brooks, qui a signé un démarrage canon (20.3 points, 2.9 rebonds, 2 passes et 1.9 interception de moyenne), les Suns surprennent tout le monde depuis la reprise. S'immisçant dans le Top 8 de la conférence Ouest (8-5) et surfant même sur une série de cinq victoires consécutives…
|Dillon Brooks
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|MEM
|82
|28:40
|44.0
|35.6
|74.7
|0.6
|2.5
|3.1
|1.6
|2.8
|0.9
|1.5
|0.2
|11.0
|2018-19
|MEM
|18
|18:20
|40.2
|37.5
|73.3
|0.5
|1.2
|1.7
|0.9
|2.8
|0.6
|1.1
|0.2
|7.5
|2019-20
|MEM
|73
|28:56
|40.7
|35.8
|80.8
|0.9
|2.4
|3.3
|2.1
|3.8
|0.9
|1.7
|0.4
|16.2
|2020-21
|MEM
|67
|29:48
|41.9
|34.4
|81.5
|0.8
|2.1
|2.9
|2.3
|3.5
|1.2
|1.8
|0.4
|17.2
|2021-22
|MEM
|32
|27:39
|43.2
|30.9
|84.9
|0.9
|2.3
|3.2
|2.8
|3.3
|1.1
|1.6
|0.3
|18.4
|2022-23
|MEM
|73
|30:20
|39.6
|32.6
|77.9
|0.6
|2.7
|3.3
|2.6
|3.3
|0.9
|1.4
|0.2
|14.3
|2023-24
|HOU
|72
|30:56
|42.8
|35.9
|84.4
|0.7
|2.7
|3.4
|1.7
|3.3
|0.9
|1.2
|0.1
|12.7
|2024-25
|HOU
|75
|31:50
|42.9
|39.7
|81.8
|1.0
|2.7
|3.7
|1.7
|3.2
|0.8
|1.0
|0.2
|14.0
|2025-26
|PHO
|7
|29:09
|43.6
|32.7
|93.3
|0.7
|2.1
|2.9
|2.0
|3.3
|1.9
|1.9
|0.3
|20.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.