Une amende de 25 000 dollars pour Dillon Brooks

L'exubérant Dillon Brooks va devoir passer à la caisse. La NBA lui a effectivement infligé une amende de 25 000 dollars, au lendemain de son match à 32 points contre les Pacers. Son meilleur de la saison, accessoirement.

À la fin du deuxième quart-temps, l'ailier de Phoenix s'est toutefois laissé aller, célébrant un panier en déséquilibre avec la faute par un « geste obscène ». En l'occurrence, un « Crotch Chop » inspiré du catch, qu'a l'habitude d'utiliser Joel Embiid…

À l'image de Dillon Brooks, qui a signé un démarrage canon (20.3 points, 2.9 rebonds, 2 passes et 1.9 interception de moyenne), les Suns surprennent tout le monde depuis la reprise. S'immisçant dans le Top 8 de la conférence Ouest (8-5) et surfant même sur une série de cinq victoires consécutives…

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 7 29:09 43.6 32.7 93.3 0.7 2.1 2.9 2.0 3.3 1.9 1.9 0.3 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.