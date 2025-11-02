Un « geste obscène » et une amende pour Joel Embiid

Comme en janvier 2023, en octobre 2023 puis en décembre 2024, Joel Embiid a été sanctionné par la NBA pour un « geste obscène » et c'est une fois de plus sa célébration « Crotch Chop », tirée du catch, qui pose problème.

Vendredi contre les Celtics, après un « and one » inscrit dans le premier quart-temps devant Josh Minott, l'intérieur des Sixers a donc célébré son panier avec ce geste, qu'il utilise depuis quelque temps mais qui n'a jamais plu à la NBA. Résultat : il écope de 50 000 dollars d'amende.

Mécontent, Joel Embiid a ensuite réagi à sa sanction sur son compte X/Twitter, en expliquant que la NBA « ferait mieux de commencer à donner une amende à ses arbitres, pour leurs gestes obscènes sur les blocking fouls », puisqu'il n'a de son côté « pas le droit de les faire ». Preuve à l'appui…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 ☆ PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 ☆ PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 ☆ PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 ☆ PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 ☆ PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 ☆ PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHL 4 22 46.0 38.9 80.0 1.2 4.0 5.2 3.5 2.0 0.5 2.8 1.0 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.