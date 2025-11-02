Un « geste obscène » et une amende pour Joel Embiid

Comme en janvier 2023, en octobre 2023 puis en décembre 2024, Joel Embiid a été sanctionné par la NBA pour un « geste obscène » et c'est une fois de plus sa célébration « Crotch Chop », tirée du catch, qui pose problème.
Vendredi contre les Celtics, après un « and one » inscrit dans le premier quart-temps devant Josh Minott, l'intérieur des Sixers a donc célébré son panier avec ce geste, qu'il utilise depuis quelque temps mais qui n'a jamais plu à la NBA. Résultat : il écope de 50 000 dollars d'amende.
Mécontent, Joel Embiid a ensuite réagi à sa sanction sur son compte X/Twitter, en expliquant que la NBA « ferait mieux de commencer à donner une amende à ses arbitres, pour leurs gestes obscènes sur les blocking fouls », puisqu'il n'a de son côté « pas le droit de les faire ». Preuve à l'appui…
|Joel Embiid
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|PHL
|31
|25
|46.6
|36.7
|78.3
|2.0
|5.9
|7.8
|2.1
|3.6
|0.9
|3.8
|2.5
|20.2
|2017-18 ☆
|PHL
|63
|30
|48.3
|30.8
|76.9
|2.3
|8.7
|11.0
|3.2
|3.3
|0.6
|3.7
|1.8
|22.9
|2018-19 ☆
|PHL
|64
|34
|48.4
|30.0
|80.4
|2.5
|11.1
|13.6
|3.7
|3.3
|0.7
|3.5
|1.9
|27.5
|2019-20 ☆
|PHL
|51
|30
|47.7
|33.1
|80.7
|2.8
|8.9
|11.6
|3.0
|3.4
|0.9
|3.1
|1.3
|23.0
|2020-21 ☆
|PHL
|51
|31
|51.3
|37.7
|85.9
|2.2
|8.4
|10.6
|2.8
|2.4
|1.0
|3.1
|1.4
|28.5
|2021-22 ☆
|PHL
|68
|34
|49.9
|37.1
|81.4
|2.1
|9.6
|11.7
|4.2
|2.7
|1.1
|3.1
|1.5
|30.6
|2022-23 ★
|PHL
|66
|35
|54.8
|33.0
|85.7
|1.7
|8.4
|10.2
|4.2
|3.1
|1.0
|3.4
|1.7
|33.1
|2023-24 ☆
|PHL
|39
|34
|52.9
|38.8
|88.3
|2.4
|8.6
|11.0
|5.6
|2.9
|1.2
|3.8
|1.7
|34.7
|2024-25
|PHL
|19
|30
|44.4
|29.9
|88.2
|1.9
|6.3
|8.2
|4.5
|2.2
|0.7
|3.3
|0.9
|23.8
|2025-26
|PHL
|4
|22
|46.0
|38.9
|80.0
|1.2
|4.0
|5.2
|3.5
|2.0
|0.5
|2.8
|1.0
|17.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.