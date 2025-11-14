L’énergie de Dillon Brooks électrise les Suns face aux Pacers

Face aux Pacers, Dillon Brooks a donné le ton d’entrée. L’ailier a inscrit 12 points dans le seul premier quart-temps, ne manquant que deux tirs, et a permis aux Suns de rapidement compter dix longueurs d’avance.

Dans le deuxième acte, il a poursuivi sur sa lancée avec notamment un 2+1 en déséquilibre dans la dernière minute, une action qui a impressionné l’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle.

« Dillon Brooks a mis des tirs vraiment compliqués, des shoots que vous voulez qu’il prenne. Il a rentré des tirs contestés. Les soirs où l’équipe adverse met des tirs comme ça, vous devez vivre avec et essayer de faire autrement, mais ce soir nous n’y sommes pas parvenus » a commenté l'entraîneur d'Indianapolis.

À la pause, Dillon Brooks comptait déjà 24 points à 9/13 au tir, dont 3/6 à 3-points. Plus discret en seconde période, en partie parce que Devin Booker s’est chargé de mettre les siens définitivement à l’abri, l’ancien de Memphis a tout de même terminé la rencontre avec 32 points, son meilleur total de la saison, à 12/18 au tir.

« Je savais que c’était un back-to-back. J’avais de l’énergie et j’avais l’impression que les gars en manquaient en début de match, donc j’ai voulu donner le ton », explique-t-il ainsi tranquillement. « Grâce à ça, nous avons pu rester dans le match et faire un run. »

THE DILLON BROOKS GAME pic.twitter.com/sWkOfqxXIO — Cage (@ridiculouscage) November 14, 2025

Les Suns sur la bonne voie

Portés par la grosse performance de l’ancien joueur des Rockets, les Suns ont facilement dominé les Pacers (133–98) et enchaîné une cinquième victoire consécutive. Ils affichent désormais un bilan de 8 victoires pour 5 défaites après 13 matchs. Des résultats surprenants après un été marqué par le départ de Kevin Durant, d’autant que Jalen Green n’a disputé que deux rencontres et devrait encore manquer environ un mois de compétition.

« C’était un bon match pour nous, ça fait cinq victoires de suite », souligne d'ailleurs Dillon Brooks après la rencontre. « Nous nous améliorons jour après jour et nous avons encore des tests qui arrivent. Si nous continuons à jouer de façon altruiste, que les gars restent en forme et que nous restons sur cette bonne dynamique, nous pouvons être dans une bonne position à l’approche de la nouvelle année. »

Et ces fameux tests arrivent très vite : trois des cinq prochains matchs des Suns auront lieu contre des adversaires présentant un bilan proche de celui de Phoenix.

Après le duel de dimanche face aux Hawks, les hommes de Jordan Ott affronteront les Blazers (6–5), les Wolves (7–4) et les Rockets (7–3), sans oublier la réception des Spurs (8-3) de Victor Wembanyama le 23 novembre.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 7 29:09 43.6 32.7 93.3 0.7 2.1 2.9 2.0 3.3 1.9 1.9 0.3 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.